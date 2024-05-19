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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Унион Санта-Фе
Институто - Унион Санта-Фе: обзор матча 19 мая 2024
Институто
19.05.2024, воскресенье, 02:30
Аргентина. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Унион Санта-Фе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Институто - Унион Санта-Фе
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Нарушения
7
13
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
4
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
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Институто
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