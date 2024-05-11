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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Институто
Атлетико Сармиенто - Институто: обзор матча 11 мая 2024
Атлетико Сармиенто
11.05.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Институто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Институто
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
255
413
Сейвы
1
5
Точность передач %
57
70
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.07
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Nicolas Martinez, Argentina
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
Новости команд
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1
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14 февраля
1
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2025.12.13 21:28
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