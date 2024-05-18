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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори: обзор матча 18 мая 2024
Веллингтон Феникс
18.05.2024, суббота, 09:30
Австралия. А-лига, 1/2 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Мельбурн Виктори
90+9'
О. Завада
81'
A. Traoré
102'
C. Ikonomidis
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори
Замена
️️️️
С. Саттон
111'
Замена
I. R. Hughes
️️️️
Ф. Сурман
111'
Замена
M. Al-Taay
️️️️
Т. Пэйн
111'
102'
ГОЛ! 1:2!
C. Ikonomidis
Пас отдал
R. Miranda
97'
Желтая карточка
C. Chapman
ГОЛ! 1:1!
О. Завада
Пас отдал
К. Барбарусес
90'
+9
90'
+5
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
Б. Форнароли
Желтая карточка
Ю. Салас
90'
+1
86'
Замена
C. Chapman
️️️️
R. Bonevacia
Замена
Ю. Салас
️️️️
N. Pennington
85'
81'
ГОЛ! 0:1!
A. Traoré
Пас отдал
J. Brimmer
Замена
О. Завада
️️️️
Б. Краев
73'
Замена
O. van Hattum
️️️️
D. Ball
66'
66'
Замена
S. Khelifi
️️️️
Н. Велупиллай
66'
Замена
B. Folami
️️️️
Д. Арзани
65'
Замена
J. Brimmer
️️️️
J. Valadon
Пенальти не реализован!
А. Руфер
63'
30'
Желтая карточка
Д. Арзани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
20
Финн Сурман
ЦЗ
3
Сэм Саттон
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
14
Алекс Руфер
ОП
4
Тим Пэйн
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
10
David Ball
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Мельбурн Виктори
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
8
Jordi Valadon
ЦЗ
8
Ryan Teague
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
28
Roly Bonevacia
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
2
Юстин Салас
ОП
15
I. R. Hughes
ЦП
6
M. Al-Taay
ЦП
19
Оскар Завада
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
14
Connor Chapman
ЦЗ
22
Jake Brimmer
ЦП
17
Salim Khelifi
ЦФ
17
Ben Folami
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Полсен
20
Сурман
3
Саттон
14
Руфер
4
Пэйн
23
Краев
11
Олд
9
Барбарусес
4
7
10
3-2-4-2
21
3
8
2
Гериа
3
Да Силва
17
Велупиллай
28
15
Арзани
8
10
Форнароли
1
Иццо
20
Сурман
15
15
20
Сурман
4
Пэйн
6
6
4
Пэйн
23
Краев
19
Завада
19
Завада
23
Краев
7
2
Салас
2
Салас
7
10
14
14
10
28
14
14
28
8
22
22
8
17
Велупиллай
17
17
17
Велупиллай
15
Арзани
17
17
15
Арзани
10
Форнароли
9
9
10
Форнароли
Остались в запасе
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
40
Christian Siciliano
ВР
12
Kasey Bos
ЦФ
Остались в запасе
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
12
Kasey Bos
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори
1
2
Всего ударов по воротам
26
13
Удары в створ
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Нарушения
26
13
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
9
5
Матчи команд
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
Westpac Stadium, Wellington
Новости команд
Все
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
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