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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс: обзор матча 12 мая 2024
Мельбурн Виктори
12.05.2024, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Веллингтон Феникс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс
90'
+5
Желтая карточка
А. Руфер
90'
+5
Замена
M. Al-Taay
️️️️
Б. Олд
Замена
C. Chapman
️️️️
Б. Форнароли
89'
Желтая карточка
Д. Арзани
88'
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
R. Bonevacia
79'
77'
Замена
Ю. Салас
️️️️
Б. Краев
76'
Замена
О. Завада
️️️️
N. Pennington
65'
Замена
O. van Hattum
️️️️
D. Ball
Замена
J. Brimmer
️️️️
J. Valadon
61'
Замена
Д. Арзани
️️️️
S. Khelifi
60'
Замена
B. Folami
️️️️
Н. Велупиллай
60'
52'
Желтая карточка
N. Pennington
41'
Желтая карточка
D. Ball
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Виктори
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
8
Jordi Valadon
ЦЗ
28
Roly Bonevacia
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
20
Финн Сурман
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
14
Алекс Руфер
ОП
23
Божидар Краев
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
10
David Ball
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
14
Connor Chapman
ЦЗ
15
Даниэль Арзани
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
17
Ben Folami
ЦФ
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
2
Юстин Салас
ОП
6
M. Al-Taay
ЦП
15
I. R. Hughes
ЦП
19
Оскар Завада
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
3-2-3-3
21
3
8
3
Да Силва
2
Гериа
28
17
Велупиллай
8
10
Форнароли
17
1
Иццо
2-1-2-1-4
1
Полсен
3
Саттон
20
Сурман
14
Руфер
23
Краев
4
Пэйн
11
Олд
4
7
10
9
Барбарусес
10
Форнароли
14
14
10
Форнароли
17
15
Арзани
15
Арзани
17
8
22
22
8
28
9
9
28
17
Велупиллай
17
17
17
Велупиллай
7
19
Завада
19
Завада
7
11
Олд
6
6
11
Олд
23
Краев
2
Салас
2
Салас
23
Краев
10
14
14
10
Остались в запасе
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс
40
Christian Siciliano
ВР
12
Kasey Bos
ЦФ
15
I. R. Hughes
ЦП
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
12
Kasey Bos
ЦФ
Остались в запасе
15
I. R. Hughes
ЦП
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс
1
3
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
18
9
Офсайды
0
2
Количество передач
525
419
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
14
3
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Адам Керси
Стадион:
Marvel Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
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