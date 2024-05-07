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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - АЕЛ
Этникос - АЕЛ: обзор матча 07 мая 2024
Этникос
07.05.2024, вторник, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
2 : 0
Завершен
АЕЛ
33'
Д. Дразич
72'
E. Cabrera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - АЕЛ
Замена
️️️️
M. De Iriondo
88'
Замена
A. Perdios
️️️️
Д. Дразич
88'
81'
Замена
L. Cano
️️️️
D. da Silva
ГОЛ! 2:0!
E. Cabrera
72'
69'
Желтая карточка
С. Медоевич
Замена
E. Cabrera
️️️️
Н. Иоаннидис
66'
Замена
K. Ilia
️️️️
П. Иоанну
66'
63'
Замена
T. Themistokleous
️️️️
А. Макрис
Желтая карточка
П. Иоанну
55'
46'
Замена
F. Kah
️️️️
А. Мендес Морейра
45'
Желтая карточка
А. Мендес Морейра
43'
Желтая карточка
D. da Silva
ГОЛ! 1:0!
Д. Дразич
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
28
Marios Stylianou
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
6
Marios Peratikos
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
23
Manuel De Iriondo
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
66
Djalma da Silva
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
15
George Marsh
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Георги Минчев
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Этникос
33
Andreas Stavrinou
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
4
Georgios Angelopoulos
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
47
Adreas Perdios
ЦП
30
Enzo Cabrera
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Luka Lemishko
ЦФ
АЕЛ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
19
Lautaro Cano
ЦЗ
3
Lampros Genethliou
ЦЗ
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
4-1-5
1
Панайи
28
6
16
2
Иоанну
23
20
23
70
Илия
29
Иоаннидис
71
Дразич
1-4-2-3
32
66
5
Филипович
15
10
Папафотис
22
10
Мендоса
20
Мендес Морейра
33
Макрис
34
Медоевич
9
Минчев
71
Дразич
47
47
71
Дразич
29
Иоаннидис
30
30
29
Иоаннидис
2
Иоанну
25
25
2
Иоанну
33
Макрис
70
70
33
Макрис
66
19
19
66
20
Мендес Морейра
77
77
20
Мендес Морейра
Остались в запасе
Этникос
АЕЛ
33
Andreas Stavrinou
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
4
Georgios Angelopoulos
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
20
Luka Lemishko
ЦФ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
3
Lampros Genethliou
ЦЗ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Остались в запасе
33
Andreas Stavrinou
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
4
Georgios Angelopoulos
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
20
Luka Lemishko
ЦФ
Остались в запасе
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
3
Lampros Genethliou
ЦЗ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча Этникос - АЕЛ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Nikolas Liotatis, Cyprus
Стадион:
Dasaki Stadium, Achna
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