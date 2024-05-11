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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Кроули Таун
Милтон Кинс Донс - Кроули Таун: обзор матча 11 мая 2024
Милтон Кинс Донс
11.05.2024, суббота, 21:45
Англия. Вторая лига, 1/2 финала
1 : 5
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Кроули Таун
45+1'
М. Дин
3'
J. Williams
30'
Д. Орси
48'
Д. Орси
80'
J. Roles
90+2'
Д. Орси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милтон Кинс Донс - Кроули Таун
Желтая карточка
М. Дин
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 1:5!
Д. Орси
Пас отдал
R. Darcy
Желтая карточка
J. Williams
83'
80'
ГОЛ! 1:4!
J. Roles
65'
Замена
Н. Царулла
️️️️
J. Williams
Желтая карточка
Д. Такер
63'
61'
Желтая карточка
J. Williams
Замена
E. Tezgel
️️️️
S. Wearne
56'
Замена
J. Williams
️️️️
J. Payne
56'
53'
Замена
R. Darcy
️️️️
A. Campbell
53'
Замена
J. Roles
️️️️
K. Lolos
48'
ГОЛ! 1:3!
Д. Орси
Пас отдал
Л. Келли
Замена
E. Harrison
️️️️
Л. Бейт
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Дин
Пас отдал
Д. Такер
45'
+1
42'
Замена
К. Гордон
️️️️
H. Forster
40'
Желтая карточка
K. Lolos
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. Орси
3'
ГОЛ! 0:1!
J. Williams
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
20
Joy Mukena
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
3-2-4-1
34
Маршал
4
15
16
О'Хора
3
Харви
5
Такер
4
Бейт
39
8
Гилби
10
21
Дин
3-2-5
34
12
Райт
5
3
Конрой
26
4
Келли
17
7
19
28
9
Орси
10
4
4
10
39
19
19
39
4
Бейт
19
19
4
Бейт
7
2
Гордон
2
Гордон
7
28
49
49
28
26
25
Царулла
25
Царулла
26
17
11
11
17
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Кроули Таун
1
Michael Kelly
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Кроули Таун
3
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
16
11
Офсайды
4
2
Количество передач
403
523
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
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