Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Милтон Кинс Донс
Кроули Таун - Милтон Кинс Донс: обзор матча 07 мая 2024
Кроули Таун
07.05.2024, вторник, 21:30
Англия. Вторая лига, 1/2 финала
3 : 0
Ответный матч – 5 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
5'
Л. Келли
45+1'
J. Williams
65'
R. Darcy
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кроули Таун - Милтон Кинс Донс
Желтая карточка
К. Гордон
90'
+3
79'
Замена
E. Tezgel
️️️️
А. Гилби
79'
Замена
J. Williams
️️️️
J. Payne
Замена
Н. Царулла
️️️️
J. Kelly
78'
Желтая карточка
Д. Конрой
66'
ГОЛ! 3:0!
R. Darcy
Пас отдал
Л. Келли
65'
61'
Замена
K. Lofthouse
️️️️
К. Норман
61'
Замена
E. Harrison
️️️️
S. Wearne
Замена
К. Гордон
️️️️
H. Forster
60'
Замена
R. Darcy
️️️️
A. Campbell
60'
57'
Желтая карточка
Д. Харви
Желтая карточка
L. Maguire
51'
ГОЛ! 2:0!
J. Williams
Пас отдал
У. Райт
45'
+1
45'
Желтая карточка
Л. Бейт
41'
Желтая карточка
J. Tomlinson
ГОЛ! 1:0!
Л. Келли
Пас отдал
A. Campbell
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
28
Adam Campbell
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
39
Stephen Wearne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
20
Joy Mukena
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
3-2-5
34
3
Конрой
5
12
Райт
26
4
Келли
7
9
Орси
17
19
28
4-1-4-1
1
5
Такер
16
О'Хора
4
3
Харви
22
Норман
4
Бейт
10
8
Гилби
39
21
Дин
7
2
Гордон
2
Гордон
7
28
49
49
28
19
25
Царулла
25
Царулла
19
22
Норман
15
15
22
Норман
8
Гилби
19
19
8
Гилби
10
4
4
10
39
19
19
39
Остались в запасе
Кроули Таун
Милтон Кинс Донс
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
34
Филип Маршал
ВР
7
Итан Робсон
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
7
Итан Робсон
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Кроули Таун - Милтон Кинс Донс
3
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
6
12
Офсайды
2
1
Количество передач
423
391
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Новости команд
Все
Кроули Таун
Милтон Кинс Донс
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+