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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - Ботев
Славия С - Ботев: обзор матча 20 мая 2024
Славия С
20.05.2024, понедельник, 20:15
Болгария. Первая лига, группа B, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ботев
5'
T. Tasev
22'
V. Kerchev
78'
V. Nikolov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия С - Ботев
Замена
M. Sorakov
️️️️
V. Nikolov
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
V. Nikolov
78'
76'
Желтая карточка
А. Чернев
Желтая карточка
E. Dost
69'
Замена
Г. Иванов
️️️️
T. Tasev
68'
Замена
E. Stoev
️️️️
Д. Александров
67'
Замена
E. Martinov
️️️️
И. Минчев
67'
66'
Желтая карточка
К. Балояннис
Желтая карточка
Д. Александров
61'
54'
Замена
К. Балояннис
️️️️
L. Baltanov
Желтая карточка
T. Tasev
50'
Замена
E. Dost
️️️️
K. Stoyanov
43'
35'
Желтая карточка
L. Baltanov
ГОЛ! 2:0!
V. Kerchev
Пас отдал
И. Минчев
22'
ГОЛ! 1:0!
T. Tasev
Пас отдал
И. Минчев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
3
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
73
Иван Минчев
ЦП
7
Денислав Александров
ЦФ
88
Toni Tasev
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
33
Галин Иванов
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
17
Kristian Dobrev
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
77
E. Stoev
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
Ботев
38
Матвей Игонен
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
4-2-3
92
Вуцов
3
37
71
4
94
Соле
73
Минчев
10
88
7
Александров
3-4-2
22
44
79
Чернев
42
6
Карабелев
20
18
30
20
Степонавичюс
10
Секулич
88
33
Иванов
33
Иванов
88
71
5
5
71
73
Минчев
27
27
73
Минчев
7
Александров
77
77
7
Александров
10
35
35
10
30
38
Балояннис
38
Балояннис
30
Остались в запасе
Славия С
Ботев
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
38
Матвей Игонен
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
Остались в запасе
38
Матвей Игонен
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча Славия С - Ботев
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Ботев
Болгария. Первая лига, 17 тур
Спартак Варна
- : -
06.12.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Информация о матче
Главный судья:
Georgi Dimitrov, Bulgaria
Стадион:
Aleksandar Shalamanov Stadium, Sofia
Новости команд
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