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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Лугано
Янг Бойз - Лугано: обзор матча 11 мая 2024
Янг Бойз
11.05.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
Лугано
12'
У. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Лугано
Замена
Л. Блум
️️️️
Д. Хаджам
84'
83'
Желтая карточка
Д. Саббатини
76'
Желтая карточка
Я. Чиминьяни
74'
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
М. Маркеш
74'
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
Замена
Ф. Угринич
️️️️
Ш. Ниасс
70'
67'
Замена
Д. Саббатини
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
Желтая карточка
Ш. Ниасс
64'
Замена
Д. Мвука
️️️️
Э. Колли
63'
Замена
К. Имери
️️️️
Л. Лакомы
63'
63'
Замена
Ш. Влади
️️️️
Ж. Целар
63'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
М. Боттани
58'
Желтая карточка
У. Бизлими
12'
ГОЛ! 0:1!
У. Думбия
Пас отдал
А. Гргич
Желтая карточка
С. Лаупер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
26
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
23
Филип Угринич
ЦП
47
Малик Деме
ПВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
5
Камара
12
Аменда
17
Джанко
19
Ниасс
30
Лаупер
24
Лакомы
19
Колли
12
Элиа
26
Иттен
4-1-2-1-2
1
Сайпи
17
Маи
21
Хайдари
29
Бельхадж Махмуд
26
Маркеш
20
Думбия
25
Бизлими
8
Гргич
11
Штеффен
10
Боттани
9
Целар
3
Хаджам
27
Блум
27
Блум
3
Хаджам
24
Лакомы
30
Имери
30
Имери
24
Лакомы
19
Ниасс
23
Угринич
23
Угринич
19
Ниасс
19
Колли
22
Мвука
22
Мвука
19
Колли
26
Маркеш
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
26
Маркеш
29
Бельхадж Махмуд
14
Саббатини
14
Саббатини
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
10
Боттани
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
10
Боттани
9
Целар
19
Влади
19
Влади
9
Целар
Остались в запасе
Янг Бойз
Лугано
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
47
Малик Деме
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
13
Serif Berbic
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
47
Малик Деме
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Янг Бойз - Лугано
2
3
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
443
340
Сейвы
0
6
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
12
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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