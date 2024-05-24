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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Спартак Сб - ИМТ Белград
Спартак Сб - ИМТ Белград: обзор матча 24 мая 2024
Спартак Сб
24.05.2024, пятница, 19:30
Сербия. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
ИМТ Белград
85'
В. Убипарип
60'
L. Luković
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Сб - ИМТ Белград
ГОЛ! 1:1!
В. Убипарип
Пас отдал
М. Мияйлович
85'
84'
Желтая карточка
V. Radočaj
81'
Замена
P. Ćirković
️️️️
N. Krstić
Замена
М. Мийич
️️️️
Й. Лукич
70'
66'
Замена
V. Radočaj
️️️️
Н. Терзич
60'
ГОЛ! 0:1!
L. Luković
Замена
В. Убипарип
️️️️
К. Атуле
58'
Замена
Н. Крсманович
️️️️
В. Прийович
58'
Желтая карточка
А. Джурасович
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
2
Марко Мияйлович
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
(К)
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
70
Стефан Томович
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
80
Irfan Zulfić
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
8
Luka Luković
ЦФ
45
Milos Luković
(К)
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Спартак Сб
12
Марин Дулич
ВР
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
49
Неманья Крсманович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
16
Даниель Коларич
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
21
Илия Бабич
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
14
Войо Убипарип
ЦФ
ИМТ Белград
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
45
Željko Arsić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
4-3-3
1
Вулич
2
Мияйлович
15
Чаласан
33
Прийович
5
70
Томович
5
Джурасович
10
33
Станоев
4
Лукич
19
Атуле
3-2-1-4
51
Гордич
7
93
20
5
80
24
Терзич
5
25
45
8
33
Прийович
49
Крсманович
49
Крсманович
33
Прийович
4
Лукич
14
Мийич
14
Мийич
4
Лукич
19
Атуле
14
Убипарип
14
Убипарип
19
Атуле
25
22
22
25
24
Терзич
27
27
24
Терзич
Остались в запасе
Спартак Сб
ИМТ Белград
12
Марин Дулич
ВР
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
16
Даниель Коларич
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
21
Илия Бабич
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
45
Željko Arsić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
12
Марин Дулич
ВР
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
16
Даниель Коларич
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
21
Илия Бабич
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
Остались в запасе
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
45
Željko Arsić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Спартак Сб - ИМТ Белград
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
8
Офсайды
0
2
Количество передач
556
366
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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