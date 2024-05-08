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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - Чукарички
Войводина - Чукарички: обзор матча 08 мая 2024
Войводина
08.05.2024, среда, 19:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Чукарички
79'
Д. Зукич
90+5'
А. Вуканович
43'
Đ. Ivanović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Чукарички
ГОЛ! 2:1!
А. Вуканович
Пас отдал
А. Радулович
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Л. Аджич
80'
Замена
Л. Аджич
️️️️
Đ. Ivanović
ГОЛ! 1:1!
Д. Зукич
Пас отдал
А. Вуканович
79'
Желтая карточка
Г. Гиорбелидзе
68'
Замена
А. Радулович
️️️️
N. Campbell
46'
Замена
Г. Гиорбелидзе
️️️️
M. Índio
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Đ. Ivanović
33'
Желтая карточка
Đ. Ivanović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
50
Милан Лазаревич
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Чукарички
1
Filip Samurović
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
66
Miladin Stevanović
(К)
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Войводина
12
Драган Росич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
7
I. Vukcevic
ЦФ
71
Милан Ковачев
ЦФ
Чукарички
70
Yoo Ji-Woon
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
2-3-5
25
Царевич
48
Корац
5
Црномаркович
25
18
Савичевич
18
Петрович
9
Вуканович
9
Иванович
10
Зукич
11
50
Лазаревич
1-3-5
1
33
Йованович
24
Станкович
9
7
9
44
14
14
Ковач
45
25
15
Гиорбелидзе
15
Гиорбелидзе
25
11
49
Радулович
49
Радулович
11
9
9
Аджич
9
Аджич
9
Остались в запасе
Войводина
Чукарички
12
Драган Росич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
7
I. Vukcevic
ЦФ
71
Милан Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
70
Yoo Ji-Woon
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
7
I. Vukcevic
ЦФ
71
Милан Ковачев
ЦФ
Остались в запасе
70
Yoo Ji-Woon
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Войводина - Чукарички
1
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
10
17
Офсайды
0
1
Количество передач
571
235
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 18 тур
Войводина
- : -
06.12.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Чукарички
Сербия. Суперлига, 18 тур
ОФК
- : -
06.12.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
3 : 1
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
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