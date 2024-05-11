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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - Арис
Анортосис - Арис: обзор матча 11 мая 2024
Анортосис
11.05.2024, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
0 : 4
Завершен
Арис
16'
Я. Гомис
39'
К. Струски
55'
А. Кокорин
77'
М. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - Арис
82'
Желтая карточка
М. Браун
79'
Замена
М. Шполярич
️️️️
Л. Бенгтссон
79'
Замена
E. Semedo
️️️️
Я. Гомис
77'
ГОЛ! 0:4!
М. Браун
65'
Замена
М. Браун
️️️️
К. Струски
65'
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
В. Николич
55'
ГОЛ! 0:3!
А. Кокорин
47'
Замена
С. Урошевич
️️️️
С. Яго
39'
ГОЛ! 0:2!
К. Струски
Желтая карточка
Кико
23'
16'
ГОЛ! 0:1!
Я. Гомис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
4
Костакис Артиматас
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Арис
1
Вана Алвес
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
14
Янник Гомис
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Анортосис
26
Anastasios Pisias
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
70
Edi Semedo
ЦФ
3-3-3
93
Михаил
7
Коррейя
44
Корреа
5
Кико
17
8
Техера
4
Артиматас
50
9
20
Уорис
4-2-1-3
1
Алвес
19
Сане
5
Мукету-Муссунда
17
20
Яго
22
Николич
23
Струски
14
Бенгтссон
9
Кокорин
7
Монтнор
14
Гомис
20
Яго
28
Урошевич
28
Урошевич
20
Яго
23
Струски
5
Браун
5
Браун
23
Струски
14
Бенгтссон
10
Шполярич
10
Шполярич
14
Бенгтссон
22
Николич
37
Сзоке
37
Сзоке
22
Николич
14
Гомис
70
70
14
Гомис
Остались в запасе
Анортосис
Арис
26
Anastasios Pisias
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
26
Anastasios Pisias
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Анортосис - Арис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
02.12.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
3 : 1
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Christodoulou, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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