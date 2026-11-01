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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Лада-Тольятти
Локомотив - Лада-Тольятти: обзор матча 23 октября 1994
Локомотив
23.10.1994, воскресенье, 00:00
Чемпионат России, 28 тур
2 : 1
Завершен
Лада-Тольятти
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Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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Лада-Тольятти
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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