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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Гент
Стандард - Гент: обзор матча 18 мая 2024
Стандард
18.05.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 9 тур
1 : 2
Завершен
Гент
17'
К. Йебоа
80'
Л. Депуатр
87'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Гент
87'
ГОЛ! 1:2!
Л. Депуатр
82'
Замена
H. Gambor
️️️️
Э. Юлсагер
Замена
H. Sahabo
️️️️
Д. Чанак
81'
80'
ГОЛ! 1:1!
Л. Депуатр
Пас отдал
Э. Юлсагер
68'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
М. Ламин Сонко
68'
Замена
B. Agbor
️️️️
С. Кумс
Замена
М. Дженепо
️️️️
В. Баликвиша
63'
Желтая карточка
К. Йебоа
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Йебоа
Пас отдал
М. Эполо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
4
Lucas Noubi
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
9
Вилфрид Канга
(К)
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Стандард
29
Дан Диркс
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
80
Hakim Sahabo
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
1
Louis Fortin
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-3-1-4
4
4
Панцо
13
Фосси
6
Кавабе
21
Прайс
21
Баликвиша
61
Чанак
1
Эполо
40
9
Канга
9
Йебоа
3-2-3-2
1
Шмидт
33
Торунарига
24
Мокио
16
Гандельман
27
Кандусс
25
Нуриу
24
Кумс
17
Юлсагер
18
Геркенс
20
Фернандес-Пардо
11
Сонко
61
Чанак
80
80
61
Чанак
21
Баликвиша
12
Дженепо
12
Дженепо
21
Баликвиша
17
Юлсагер
82
82
17
Юлсагер
24
Кумс
46
46
24
Кумс
11
Сонко
29
Депуатр
29
Депуатр
11
Сонко
Остались в запасе
Стандард
Гент
29
Дан Диркс
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
1
Пауль Нарди
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
1
Louis Fortin
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
29
Дан Диркс
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
1
Louis Fortin
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Стандард - Гент
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Нарушения
8
18
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Kevin van Damme, Belgium
Стадион:
Морис Дюфрасне
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