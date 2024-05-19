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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Юнион СЖ
Серкль Брюгге - Юнион СЖ: обзор матча 19 мая 2024
Серкль Брюгге
19.05.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 9 тур
1 : 2
Завершен
Юнион СЖ
32'
Ф. Аугусто
28'
Г. Нильссон
50'
А. Кастро-Монтес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Юнион СЖ
90'
+5
Желтая карточка
К. Пуэртас
90'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
Г. Нильссон
Желтая карточка
С. Мянго
84'
Замена
С. Мянго
️️️️
Х. ван дер Брюгген
83'
Замена
Б. Попович
️️️️
Й. Даланд
83'
83'
Замена
Н. Садики
️️️️
М. Расмуссен
Замена
Ф. Назинью
️️️️
А. Франсис
78'
73'
Желтая карточка
Г. Нильссон
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Ф. Аугусто
72'
Замена
А. Минда
️️️️
Т. Сомерс
72'
Желтая карточка
Й. Даланд
64'
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Кастро-Монтес
Пас отдал
К. Пуэртас
Желтая карточка
У. Сике
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Ф. Аугусто
32'
28'
ГОЛ! 0:1!
Г. Нильссон
Пас отдал
М. Амура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
8
Erick
ЦП
27
Алан Минда
ПВ
Юнион СЖ
13
Хайнц Линднер
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
15
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
3-1-2-2-3
5
Равик
2
Даланд
41
Сике
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
80
Лемарешаль
24
Сомерс
17
Франсис
9
Аугусто
9
Данке
17
4-1-2-1-2
49
Морис
26
Сайкс
17
Кастро-Монтес
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
34
Ванхутте
20
Расмуссен
21
Пуэртас
11
Теклаб
9
Нильссон
9
Амура
28
ван дер Брюгген
13
Мянго
13
Мянго
28
ван дер Брюгген
17
Франсис
20
Назинью
20
Назинью
17
Франсис
2
Даланд
5
Попович
5
Попович
2
Даланд
9
Аугусто
11
Олаигбе
11
Олаигбе
9
Аугусто
24
Сомерс
27
Минда
27
Минда
24
Сомерс
20
Расмуссен
27
Садики
27
Садики
20
Расмуссен
9
Нильссон
10
Эккерт
10
Эккерт
9
Нильссон
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Юнион СЖ
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
8
Erick
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
13
Хайнц Линднер
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
15
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
8
Erick
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
15
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Серкль Брюгге - Юнион СЖ
3
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
46
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
18
Офсайды
0
5
Количество передач
280
142
Сейвы
3
2
Точность передач %
53
152
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.16
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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