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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Виборг
Люнгбю - Виборг: обзор матча 20 мая 2024
Люнгбю
20.05.2024, понедельник, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 9 тур
3 : 1
Завершен
Виборг
82'
С. Атли Магнуссон
85'
С. Атли Магнуссон
89'
Т. Чуквуани
11'
И. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Виборг
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Ф. Гиткьяер
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Т. Чуквуани
Пас отдал
А. Гудьонсен
89'
89'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
Н. Бюрги
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
J. Amon
88'
Замена
J. Meyer
️️️️
А. Бьелланд
88'
ГОЛ! 2:1!
С. Атли Магнуссон
85'
ГОЛ! 1:1!
С. Атли Магнуссон
82'
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
М. Ремер
75'
73'
Замена
Й. Греннинг
️️️️
Я. Вестер
67'
Замена
И. Саид
️️️️
М. Сендергор
67'
Замена
М. Абубакари
️️️️
А. Эмента
45'
Желтая карточка
Ж. Мануэль Мбом
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Йенсен
Пас отдал
Н. Бюрги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Давид Йенсен
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
21
Tobias Storm
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
8
Марсель Ремер
(К)
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Виборг
58
Нико Мантль
ВР
5
Николас Бюрги
(К)
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
10
Исак Йенсен
ЛВ
19
Сержинью
ЛВ
37
Якоб Вестер
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Люнгбю
4
Johan Meyer
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ПАЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
33
Энок Отоо
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
33
Frederik Damkjer
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
2-4-3
1
Йенсен
3
Хамалайнен
6
Бьелланд
2
Финнссон
15
Винтер
8
Ремер
21
11
9
Гудьонсен
26
Гиткьяер
4-3-2-1
58
Мантль
24
Аньембе
5
Залетел
23
Бундгор
5
Бюрги
37
Вестер
8
Мбом
6
Сендергор
10
Йенсен
19
Сержинью
18
Эмента
6
Бьелланд
4
4
6
Бьелланд
11
42
Чуквуани
42
Чуквуани
11
26
Гиткьяер
8
Фредериксен
8
Фредериксен
26
Гиткьяер
8
Ремер
22
Магнуссон
22
Магнуссон
8
Ремер
37
Вестер
13
Греннинг
13
Греннинг
37
Вестер
6
Сендергор
19
Саид
19
Саид
6
Сендергор
5
Бюрги
96
Жуниор
96
Жуниор
5
Бюрги
18
Эмента
27
Абубакари
27
Абубакари
18
Эмента
Остались в запасе
Люнгбю
Виборг
2
Вилли Кумадо
ПАЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
33
Энок Отоо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
33
Frederik Damkjer
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
2
Вилли Кумадо
ПАЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
33
Энок Отоо
ЦФ
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
33
Frederik Damkjer
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Люнгбю - Виборг
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
10
16
Офсайды
3
0
Количество передач
344
389
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
(Нерресундби)
Стадион:
Lyngby Stadium, Lyngby
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