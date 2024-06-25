Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Дания - Сербия
Дания - Сербия: обзор матча 25 июня 2024
Дания
25.06.2024, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Сербия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дания - Сербия
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Эриксен
88'
87'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
С. Лукич
83'
Желтая карточка
А. Митрович
Замена
В. Кристиансен
️️️️
А. Бах
77'
Замена
Т. Делэни
️️️️
М. Юльманн
77'
73'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
С. Мияилович
67'
Замена
Д. Влахович
️️️️
И. Илич
Замена
К. Дольберг
️️️️
Р. Хойлунд
59'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Й. Винд
46'
46'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Л. Самарджич
46'
Замена
Л. Йович
️️️️
Н. Гудель
Желтая карточка
М. Юльманн
30'
Желтая карточка
Й. Винд
28'
4'
Желтая карточка
Н. Миленкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Срджан Мияилович
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
11
Лазар Самарджич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Неманья Максимович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
18
Петар Ратков
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
2
Андерсен
13
Кристенсен
3
Вестергор
18
Бах
21
Юльманн
5
Меле
23
Хейбьерг
10
Эриксен
19
Винд
9
Хойлунд
3-5-1-1
1
Райкович
13
Велькович
4
Миленкович
3
Павлович
16
Мияилович
6
Гудель
14
Живкович
22
Лукич
17
Илич
11
Самарджич
9
Митрович
18
Бах
5
Кристиансен
5
Кристиансен
18
Бах
21
Юльманн
8
Делэни
8
Делэни
21
Юльманн
19
Винд
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
19
Винд
9
Хойлунд
12
Дольберг
12
Дольберг
9
Хойлунд
10
Эриксен
20
Поульсен
20
Поульсен
10
Эриксен
16
Мияилович
25
Младенович
25
Младенович
16
Мияилович
22
Лукич
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
11
Самарджич
10
Тадич
10
Тадич
11
Самарджич
17
Илич
23
Влахович
23
Влахович
17
Илич
6
Гудель
8
Йович
8
Йович
6
Гудель
Остались в запасе
Дания
Сербия
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Джордже Петрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Андерс Дрейер
ПВ
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Дания - Сербия
2
2
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
5
Офсайды
0
3
Количество передач
562
489
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.32
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
64288 из 71437 зрителей (89%)
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Дания
Сербия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Мама Роналду рада 1:4 Португалии без Криштиану: «Сына не уважали в сборной»
16 ноября
9
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Мама Роналду рада 1:4 Португалии без Криштиану: «Сына не уважали в сборной»
16 ноября
9
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Тренер сборной Португалии выложил пост после 1:4 от Дании
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+