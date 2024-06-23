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Расписание матчей
Евро-2024
Швейцария - Германия
Швейцария - Германия: обзор матча 23 июня 2024
Швейцария
23.06.2024, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Германия
28'
Д. Ндой
90+2'
Н. Фуллкруг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Германия
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Д. Раум
Желтая карточка
С. Видмер
81'
76'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Д. Мусиала
76'
Замена
Л. Сане
️️️️
Ф. Вирц
Желтая карточка
Г. Джака
67'
65'
Замена
М. Байер
️️️️
Р. Андрих
Замена
З. Амдуни
️️️️
Д. Ндой
65'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Ф. Ридер
65'
Замена
К. Дуа
️️️️
Б. Эмболо
65'
61'
Замена
Д. Раум
️️️️
М. Миттельштадт
61'
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
Д. Та
38'
Желтая карточка
Д. Та
ГОЛ! 1:0!
Д. Ндой
Пас отдал
Р. Фройлер
28'
Желтая карточка
Д. Ндой
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
6
Венсан Сьерро
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Паскаль Гросс
ЦП
7
Крис Фюрих
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Зоммер
13
Родригес
22
Шер
5
Аканджи
3
Видмер
10
Джака
8
Фройлер
20
Эбишер
22
Ридер
11
Ндой
7
Эмболо
3-1-3-2-1
1
Нойер
2
Рюдигер
4
Та
18
Миттельштадт
6
Киммих
23
Андрих
8
Кроос
21
Гюндоган
10
Мусиала
17
Вирц
7
Хаверц
7
Эмболо
9
Дуа
9
Дуа
7
Эмболо
22
Ридер
17
Варгас
17
Варгас
22
Ридер
11
Ндой
10
Амдуни
10
Амдуни
11
Ндой
18
Миттельштадт
22
Раум
22
Раум
18
Миттельштадт
4
Та
15
Шлоттербек
15
Шлоттербек
4
Та
17
Вирц
19
Сане
19
Сане
17
Вирц
10
Мусиала
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
10
Мусиала
23
Андрих
14
Байер
14
Байер
23
Андрих
Остались в запасе
Швейцария
Германия
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
6
Венсан Сьерро
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Паскаль Гросс
ЦП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
6
Венсан Сьерро
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Паскаль Гросс
ЦП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Швейцария - Германия
3
1
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
14
12
Офсайды
2
2
Количество передач
331
636
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
1
12
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.7
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Дойче банк Парк
Посещаемость:
46685 из 51500 зрителей (90%)
Где смотреть матч:
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