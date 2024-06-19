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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Венгрия
Германия - Венгрия: обзор матча 19 июня 2024
Германия
19.06.2024, среда, 19:00
Чемпионат Европы, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Венгрия
22'
Д. Мусиала
67'
И. Гюндоган
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Германия - Венгрия
90'
+3
Желтая карточка
К. Шобот
Желтая карточка
М. Миттельштадт
89'
87'
Замена
Д. Газдаг
️️️️
Р. Салаи
87'
Замена
К. Шобот
️️️️
Б. Варга
Замена
Д. Ундав
️️️️
И. Гюндоган
84'
75'
Замена
Ж. Надь
️️️️
Б. Болла
75'
Замена
М. Адам
️️️️
М. Керкез
Замена
Э. Джан
️️️️
Д. Мусиала
71'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Р. Андрих
71'
ГОЛ! 2:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
М. Миттельштадт
67'
64'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
А. Надь
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Ф. Вирц
58'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Хаверц
58'
Желтая карточка
А. Рюдигер
27'
25'
Желтая карточка
Б. Варга
ГОЛ! 1:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
И. Гюндоган
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Паскаль Гросс
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
23
Кевин Шобот
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нойер
18
Миттельштадт
4
Та
2
Рюдигер
6
Киммих
8
Кроос
21
Гюндоган
23
Андрих
17
Вирц
10
Мусиала
7
Хаверц
3-2-2-2-1
12
Гулачи
15
Дардаи
14
Болла
5
Фиола
6
Орбан
11
Керкез
8
Надь
13
Шафер
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
10
Мусиала
23
Джан
23
Джан
10
Мусиала
7
Хаверц
19
Сане
19
Сане
7
Хаверц
23
Андрих
7
Фюрих
7
Фюрих
23
Андрих
21
Гюндоган
13
Ундав
13
Ундав
21
Гюндоган
17
Вирц
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
17
Вирц
14
Болла
18
Надь
18
Надь
14
Болла
20
Салаи
16
Газдаг
16
Газдаг
20
Салаи
8
Надь
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
8
Надь
19
Варга
23
Шобот
23
Шобот
19
Варга
11
Керкез
9
Адам
9
Адам
11
Керкез
Остались в запасе
Германия
Венгрия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
17
Каллум Стайлс
ЦП
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Остались в запасе
17
Каллум Стайлс
ЦП
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Германия - Венгрия
2
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
7
Нарушения
12
10
Офсайды
0
1
Количество передач
716
308
Сейвы
3
5
Точность передач %
93
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.52
1.13
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
МХПАрена
Посещаемость:
54000 из 60441 зрителей (89%)
Где смотреть матч:
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