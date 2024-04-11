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Вест Хэм
Байер
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
«Байер» установил рекорд по беспроигрышной серии в Европе в 21-м веке
27 апреля, 22:38
7
АПЛ. «Ливерпуль» не удержал победу над «Вест Хэмом» (2:2)
27 апреля, 16:28
0
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:49
0
«Вест Хэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:15
0
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
АПЛ. «Ливерпуль» не удержал победу над «Вест Хэмом» (2:2)
27 апреля, 16:28
0
«Вест Хэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:15
0
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» отказался работать в «Спартаке»
23 апреля, 21:43
2
Клуб АПЛ может перехватить у «Ливерпуля» тренера Аморима
23 апреля, 15:15
0
«Байер» установил рекорд по беспроигрышной серии в Европе в 21-м веке
27 апреля, 22:38
7
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:49
0
Бундеслига. «Байер» ушел от первого поражения в сезоне на 90+7-й минуте матча с «Боруссией» Д
21 апреля, 20:31
7
«Боруссия» Д – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:14
0
Форвард «Вест Хэма» раскритиковал судейство после матча с «Байером»
19 апреля, 12:32
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вест Хэм
Байер
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0 : 2
14.04.2024
Фулхэм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
5 : 0
14.04.2024
Вердер
Лига Европы, 1/4 финала
Вест Хэм
1 : 1
18.04.2024
Байер
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
5 : 2
21.04.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
2 : 2
27.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
5 : 2
21.04.2024
Вест Хэм
Лига Европы, 1/4 финала
Вест Хэм
1 : 1
18.04.2024
Байер
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0 : 2
14.04.2024
Фулхэм
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2 : 2
27.04.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
1 : 1
21.04.2024
Байер
Лига Европы, 1/4 финала
Вест Хэм
1 : 1
18.04.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
5 : 0
14.04.2024
Вердер
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм

Вест Хэм - Байер: обзор матча 18 апреля 2024

Вест Хэм
18.04.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Байер
13' М. Антонио
89' Ж. Фримпонг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Вест Хэм - Байер
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Амин Адли
89'
ГОЛ! 1:1
Жереми Фримпонг
87'
Желтая карточка
Матей Коварж
87'
Замена
Роберт Андрих ️️️️➡️️ Флориан Вирц
Желтая карточка
Томаш Соучек
85'
85'
Желтая карточка
Эсекьель Паласиос
Замена
Максвел Корне ️️️️➡️️ Эдсон Альварес
84'
Замена
Бен Джонсон ️️️️➡️️ Владимир Цоуфал
84'
Желтая карточка
Курт Зума
79'
Желтая карточка
Владимир Цоуфал
79'
Желтая карточка
Джаррод Боуэн
72'
68'
Замена
Амин Адли ️️️️➡️️ Алехандро Гримальдо
46'
Замена
Виктор Бонифаци ️️️️➡️️ Патрик Шик
46'
Замена
Жереми Фримпонг ️️️️➡️️ Нейтан Телла
Замена
Анжело Огбонна ️️️️➡️️ Наиф Агер
45' +2
31'
Желтая карточка
Джонатан Та
Желтая карточка
Майкл Антонио
31'
29'
Замена
Эдмон Тапсоба ️️️️➡️️ Одилон Коссуну
ГОЛ! 1:0
Майкл Антонио
13'
5'
Желтая карточка
Одилон Коссуну
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
27
Наиф Агер
ЦЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
19
Эдсон Альварес
ОП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Байер
17
Матей Коварж
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
6
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
10
Флориан Вирц
АП
19
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вест Хэм
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
49
Джозеф Ананг
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
58
Камарай Свайер
АП
17
Максвел Корне
ЛВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
38
Ken Izekor
ЦП
32
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Фабиански
3
Крессуэлл
27
Агер
4
Зума
5
Цоуфал
28
Соучек
19
Альварес
7
Уорд-Проус
14
Кудус
20
Боуэн
9
Антонио
3-3-1-2-1
17
Коварж
6
Коссуну
3
Хинкапе
2
Станишич
4
Та
34
Джака
20
Гримальдо
25
Паласиос
19
Телла
10
Вирц
14
Шик
27
Агер
21
Огбонна
21
Огбонна
27
Агер
5
Цоуфал
2
Джонсон
2
Джонсон
5
Цоуфал
19
Альварес
17
Корне
17
Корне
19
Альварес
6
Коссуну
12
Тапсоба
12
Тапсоба
6
Коссуну
19
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
19
Телла
10
Вирц
8
Андрих
8
Андрих
10
Вирц
14
Шик
22
Бонифаци
22
Бонифаци
14
Шик
20
Гримальдо
21
Адли
21
Адли
20
Гримальдо
Остались в запасе
Вест Хэм
Байер
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
49
Джозеф Ананг
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
58
Камарай Свайер
АП
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
38
Ken Izekor
ЦП
32
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
49
Джозеф Ананг
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
58
Камарай Свайер
АП
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
38
Ken Izekor
ЦП
32
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вест Хэм - Байер
5
5
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
2
5
Нарушения
19
15
Офсайды
2
2
Количество передач
394
549
Сейвы
1
5
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.96
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Лондон
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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