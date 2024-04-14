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Ливерпуль
Аталанта
«Ливерпуль» выкупил нового тренера
29 апреля, 17:51
2
В Англии раскрыли будущее Салаха в «Ливерпуле»
29 апреля, 15:15
0
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
29 апреля, 12:22
0
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:17
0
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
«Ливерпуль» выкупил нового тренера
29 апреля, 17:51
2
В Англии раскрыли будущее Салаха в «Ливерпуле»
29 апреля, 15:15
0
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
29 апреля, 12:22
0
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
Салах дал комментарий после ссоры с Клоппом
27 апреля, 17:32
0
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:17
0
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Монца» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 15:48
0
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Последние матчи
Все
Ливерпуль
Аталанта
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
0 : 1
14.04.2024
Кристал Пэлас
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
15.04.2024
Верона
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Фулхэм
1 : 3
21.04.2024
Ливерпуль
Италия. Серия А, 33 тур
Монца
1 : 2
21.04.2024
Аталанта
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
2 : 2
27.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
2 : 0
24.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Фулхэм
1 : 3
21.04.2024
Ливерпуль
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
0 : 1
14.04.2024
Кристал Пэлас
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2 : 0
28.04.2024
Эмполи
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
4 : 1
24.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Монца
1 : 2
21.04.2024
Аталанта
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
15.04.2024
Верона

Ливерпуль - Аталанта: обзор матча 11 апреля 2024

Ливерпуль
11.04.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 3
Матч завершен
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Аталанта
38' Д. Скамакка
60' Д. Скамакка
83' М. Пашалич
Матч
Текстовая трансляция
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ливерпуль - Аталанта
Матч завершен
89'
Замена
Алексей Миранчук ️️️️➡️️ Шарль Де Кетеларе
83'
ГОЛ! 0:3
Марио Пашалич
76'
Желтая карточка
Маттео Руджери
Замена
Диогу Жота ️️️️➡️️ Ватару Эндо
76'
60'
ГОЛ! 0:2
Джанлука Скамакка
Замена
Луис Диас ️️️️➡️️ Дарвин Нуньес
59'
Замена
Эндрю Робертсон ️️️️➡️️ Константинос Цимикас
46'
Замена
Мохамед Салах ️️️️➡️️ Харви Эллиот
46'
Замена
Доминик Собослаи ️️️️➡️️ Кертис Джонс
46'
38'
ГОЛ! 0:1
Джанлука Скамакка
25'
Желтая карточка
Исак Хайен
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
19
Харви Эллиот
АП
18
Коди Гакпо
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
22
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хайен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
7
Теун Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
90
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
43
Стефан Байчетич
ОП
42
Бобби Кларк
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
11
Мохамед Салах
ПВ
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
43
Джованни Бонфанти
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
25
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Эль Билал Туре
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
4-1-2-2-1
62
Келлехер
21
Цимикас
2
Гомес
4
ван Дейк
5
Конате
3
Эндо
10
Мак Аллистер
17
Джонс
18
Гакпо
19
Эллиот
9
Нуньес
4-2-1-2-1
1
Муссо
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
4
Хайен
22
Руджери
15
де Рон
7
Коопмейнерс
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
90
Скамакка
21
Цимикас
26
Робертсон
26
Робертсон
21
Цимикас
17
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
17
Джонс
9
Нуньес
7
Диас
7
Диас
9
Нуньес
3
Эндо
20
Жота
20
Жота
3
Эндо
19
Эллиот
11
Салах
11
Салах
19
Эллиот
17
Де Кетеларе
59
Миранчук
59
Миранчук
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Ливерпуль
Аталанта
13
Адриан
ВР
78
Джарел Куанса
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
43
Стефан Байчетич
ОП
42
Бобби Кларк
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
43
Джованни Бонфанти
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
25
Мишель Адопо
ЦП
10
Эль Билал Туре
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
78
Джарел Куанса
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
43
Стефан Байчетич
ОП
42
Бобби Кларк
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
43
Джованни Бонфанти
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
25
Мишель Адопо
ЦП
10
Эль Билал Туре
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ливерпуль - Аталанта
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
16
Офсайды
5
4
Количество передач
643
270
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
63
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.86
2.58
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Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
Стадион:
Энфилд Роуд
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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