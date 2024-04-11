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Новости команд
Все
Рома
Милан
«Милан» отказался от назначения Лопетеги – известна причина
30 апреля, 23:20
0
«Милан» рассматривает трех тренеров
29 апреля, 17:33
0
«Милан» не продлит контракт с 35-летним защитником
29 апреля, 15:40
0
«Арсенал», «Сити», «Милан», «Бавария» и «Фейеноорд» вышли в лиговый этап ЛЧ-2024/25, уже известно 10 участников
29 апреля, 10:39
0
«Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:11
0
«Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:11
0
«Наполи» – «Рома»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 09:59
0
Серия А. «Рома» вырвала победу над «Удинезе» на 95-й минуте в доигровке матча
25 апреля, 21:44
0
«Рома» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 10:00
0
Пиоли высказался о вылете «Милана» из Лиги Европы
19 апреля, 14:02
0
«Милан» отказался от назначения Лопетеги – известна причина
30 апреля, 23:20
0
«Милан» рассматривает трех тренеров
29 апреля, 17:33
0
«Милан» не продлит контракт с 35-летним защитником
29 апреля, 15:40
0
«Арсенал», «Сити», «Милан», «Бавария» и «Фейеноорд» вышли в лиговый этап ЛЧ-2024/25, уже известно 10 участников
29 апреля, 10:39
0
«Ювентус» – «Милан»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 10:07
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Рома
Милан
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
3 : 3
14.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
14.04.2024
Рома
Лига Европы, 1/4 финала
Рома
2 : 1
18.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 3
22.04.2024
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 2
28.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 3
22.04.2024
Болонья
Лига Европы, 1/4 финала
Рома
2 : 1
18.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
14.04.2024
Рома
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
0 : 0
27.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 2
22.04.2024
Интер
Лига Европы, 1/4 финала
Рома
2 : 1
18.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
3 : 3
14.04.2024
Милан
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома

Рома - Милан: обзор матча 18 апреля 2024

Рома
18.04.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Матч завершен
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Милан
12' Д. Манчини
22' П. Дибала
85' М. Габбиа
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рома - Милан
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Тео Эрнандес
89'
Желтая карточка
Фикайо Томори
86'
Желтая карточка
Давиде Калабрия
85'
ГОЛ! 2:1
Маттео Габбиа
Замена
Ренату Саншеш ️️️️➡️️ Лоренцо Пеллегрини
82'
Замена
Анхелиньо ️️️️➡️️ Эдоардо Бове
82'
77'
Желтая карточка
Лука Йович
69'
Замена
Алессандро Флоренци ️️️️➡️️ Юнус Муса
69'
Замена
Ноа Окафор ️️️️➡️️ Кристиан Пулишич
51'
Желтая карточка
Ясин Адли
46'
Желтая карточка
Маттео Габбиа
46'
Замена
Теяни Рейндерс ️️️️➡️️ Давиде Калабрия
46'
Замена
Самуэль Чуквуэзе ️️️️➡️️ Рубен Лофтус-Чик
Замена
Диего Льоренте ️️️️➡️️ Пауло Дибала
43'
40'
Замена
Лука Йович ️️️️➡️️ Исмаэль Беннасер
Красная карточка
Зеки Челик
31'
Замена
Тэмми Абрахам ️️️️➡️️ Ромелу Лукаку
29'
ГОЛ! 2:0
Пауло Дибала
22'
ГОЛ! 1:0
Джанлука Манчини
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Зеки Челик
ПЗ
16
Леандро Паредес
ОП
52
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К) ПЗ
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
63
Пьетро Боер
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
20
Ренату Саншеш
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
9
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Сердар Азмун
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
69
Лапо Нава
ВР
95
Давиде Бартезаги
ЛЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
42
Алессандро Флоренци
ПЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
85
Кевин Дзероли
ЦП
14
Теяни Рейндерс
ЦП
7
Ясин Адли
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
17
Ноа Окафор
ЦФ
15
Лука Йович
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Свилар
37
Спинаццола
23
Манчини
6
Смоллинг
5
Челик
16
Паредес
52
Бове
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
21
Дибала
90
Лукаку
4-2-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
46
Габбиа
19
Эрнандес
8
Лофтус-Чик
4
Беннасер
80
Муса
11
Пулишич
10
Леау
9
Жиру
52
Бове
69
Анхелиньо
69
Анхелиньо
52
Бове
21
Дибала
14
Льоренте
14
Льоренте
21
Дибала
7
Пеллегрини
20
Саншеш
20
Саншеш
7
Пеллегрини
90
Лукаку
9
Абрахам
9
Абрахам
90
Лукаку
80
Муса
42
Флоренци
42
Флоренци
80
Муса
2
Калабрия
14
Рейндерс
14
Рейндерс
2
Калабрия
8
Лофтус-Чик
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
8
Лофтус-Чик
11
Пулишич
17
Окафор
17
Окафор
11
Пулишич
4
Беннасер
15
Йович
15
Йович
4
Беннасер
Остались в запасе
Рома
Милан
1
Руй Патрисиу
ВР
63
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Уссем Ауа
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
17
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
57
Марко Спортиелло
ВР
69
Лапо Нава
ВР
95
Давиде Бартезаги
ЛЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
85
Кевин Дзероли
ЦП
7
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
63
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Уссем Ауа
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
17
Сердар Азмун
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
69
Лапо Нава
ВР
95
Давиде Бартезаги
ЛЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
85
Кевин Дзероли
ЦП
7
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рома - Милан
1
6
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
6
Угловые удары
0
11
Нарушения
5
20
Офсайды
0
1
Количество передач
287
478
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
10
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.94
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)
Стадион:
Олимпико
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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