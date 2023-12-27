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АЕК
Олимпиакос
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
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Последние матчи
Все
АЕК
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче

АЕК - Олимпиакос: обзор матча 31 марта 2024

АЕК
31.03.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Олимпиакос
90+1' Н. Элиассон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол АЕК - Олимпиакос
Матч завершен
90' +3
Замена
Юссеф Эль-Араби ️️️️➡️️ Шикинью
Желтая карточка
Никлас Элиассон
90' +2
ГОЛ! 1:0
Никлас Элиассон
90' +1
Замена
Роберт Любичич ️️️️➡️️ Леви Гарсия
86'
80'
Желтая карточка
Родиней
79'
Замена
Стеван Йоветич ️️️️➡️️ Константинос Фортунис
Замена
Эсекьель Понсе ️️️️➡️️ Лазарос Рота
77'
74'
Желтая карточка
Константинос Фортунис
Замена
Петрос Манталос ️️️️➡️️ Дамьян Шиманьски
70'
Замена
Стивен Цубер ️️️️➡️️ Мият Гачинович
70'
Замена
Никлас Элиассон ️️️️➡️️ Нордин Амрабат
70'
61'
Замена
Желсон Мартиньш ️️️️➡️️ Георгиос Масурас
61'
Замена
Фран Наварро ️️️️➡️️ Аюб Эль-Кааби
Желтая карточка
Дамьян Шиманьски
59'
57'
Желтая карточка
Панайотис Рецос
Желтая карточка
Лазарос Рота
52'
41'
Желтая карточка
Шикинью
38'
Желтая карточка
Даниэль Поденсе
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
30
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
6
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
(К) ЦП
8
Мият Гачинович
АП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
7
Леви Гарсия
ЦФ
5
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
16
Давид Кармо
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
6
Шикинью
АП
7
Константинос Фортунис
(К) АП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
АЕК
39
Панайотис Гинис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
10
Стивен Цубер
ЛП
23
Роберт Любичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
11
Серхио Араухо
ЦФ
14
Эсекьель Понсе
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
18
Куини
ПЗ
41
Жулиан Бьянсон
ПЗ
8
Висенте Иборра
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
10
Желсон Мартиньш
ПВ
29
Фран Наварро
ЦФ
22
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Атанасиадис
28
Хаджусафи
12
Рота
2
Мукуди
21
Вида
6
Йонссон
4
Шиманьски
13
Пинеда
8
Гачинович
5
Амрабат
7
Гарсия
4-1-3-2
88
Цолакис
23
Родиней
16
Кармо
45
Рецос
3
Ортега
32
Хецце
6
Шикинью
7
Фортунис
19
Масурас
56
Поденсе
9
Эль-Кааби
5
Амрабат
19
Элиассон
19
Элиассон
5
Амрабат
8
Гачинович
10
Цубер
10
Цубер
8
Гачинович
7
Гарсия
23
Любичич
23
Любичич
7
Гарсия
4
Шиманьски
20
Манталос
20
Манталос
4
Шиманьски
12
Рота
14
Понсе
14
Понсе
12
Рота
19
Масурас
10
Мартиньш
10
Мартиньш
19
Масурас
9
Эль-Кааби
29
Наварро
29
Наварро
9
Эль-Кааби
7
Фортунис
22
Йоветич
22
Йоветич
7
Фортунис
6
Шикинью
11
Эль-Араби
11
Эль-Араби
6
Шикинью
Остались в запасе
АЕК
Олимпиакос
39
Панайотис Гинис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
22
Паоло Фернандес
АП
11
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Александрос Пасхалакис
ВР
18
Куини
ПЗ
41
Жулиан Бьянсон
ПЗ
8
Висенте Иборра
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
39
Панайотис Гинис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
22
Паоло Фернандес
АП
11
Серхио Араухо
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
18
Куини
ПЗ
41
Жулиан Бьянсон
ПЗ
8
Висенте Иборра
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча АЕК - Олимпиакос
3
5
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
17
Офсайды
1
1
Количество передач
434
359
Сейвы
6
3
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
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Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг (Любляна)
Стадион:
ОПАП Арена
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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