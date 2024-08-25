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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Коринтианс
Форталеза - Коринтианс: обзор матча 25 августа 2024
Форталеза
25.08.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
77'
Я. Пикачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Коринтианс
Желтая карточка
Р. Кайзер
82'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Т. Почеттино
81'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Х. Мартин Лусеро
81'
79'
Замена
Гиоване
️️️️
Шарлес
ГОЛ! 1:0!
Я. Пикачу
Пас отдал
Х. Мартин Лусеро
77'
73'
Желтая карточка
А. Рамальо
Замена
Мойзес
️️️️
Б. Лопес
71'
70'
Желтая карточка
Шарлес
Замена
Тинга
️️️️
Э. Бритес
56'
Желтая карточка
T. Cardona
55'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Г. Насименту
55'
46'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Ф. Торрес
46'
Замена
Раниэле
️️️️
Райан
46'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
П. Рауль
42'
Желтая карточка
Г. Энрике
Желтая карточка
Г. Насименту
35'
9'
Замена
И. Коронадо
️️️️
Т. Магно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
(К)
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
5
Андре Рамальо
(К)
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
37
Райан
ЦП
8
Родриго Гарро
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
40
Eros Mancuso
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
11
Imanol Machuca
ЦП
37
Kauan
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
14
Раниэле
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4-3-2-2
6
Джонатан
13
Кушчевич
14
2
Бритес
88
35
Насименту
22
Пикачу
8
Почеттино
77
Лопес
18
Лусеро
1
3-2-3-1-1
1
Соуза
25
Кака
5
Рамальо
4
Торрес
2
Матеузиньо
21
Биду
35
Шарлес
37
Райан
8
Гарро
11
Магно
18
Рауль
2
Бритес
2
Тинга
2
Тинга
2
Бритес
8
Почеттино
28
Аугусто
28
Аугусто
8
Почеттино
35
Насименту
6
Мартинес
6
Мартинес
35
Насименту
77
Лопес
21
Мойзес
21
Мойзес
77
Лопес
18
Лусеро
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Лусеро
37
Райан
14
Раниэле
14
Раниэле
37
Райан
11
Магно
77
Коронадо
77
Коронадо
11
Магно
4
Торрес
11
Ромеро
11
Ромеро
4
Торрес
35
Шарлес
23
Гиоване
23
Гиоване
35
Шарлес
18
Рауль
9
Алберто
9
Алберто
18
Рауль
Остались в запасе
Форталеза
Коринтианс
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
40
Eros Mancuso
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
11
Imanol Machuca
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
7
Брено Бидон
ЦП
9
Биро
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
40
Eros Mancuso
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
11
Imanol Machuca
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
7
Брено Бидон
ЦП
9
Биро
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Форталеза - Коринтианс
3
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
14
16
Офсайды
2
2
Количество передач
342
432
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.64
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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