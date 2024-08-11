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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Палмейрас
Фламенго - Палмейрас: обзор матча 11 августа 2024
Фламенго
11.08.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
69'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Палмейрас
90'
+3
Вторая желтая
М. Серкейра
77'
Замена
R.
️️️️
Р. Риос
Замена
Аллан
️️️️
Э. Пульгар
77'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
77'
Замена
Л. Ортис
️️️️
Н. де ла Крус
76'
71'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Маурисио
71'
Замена
Рони
️️️️
Х. Мануэль Лопес
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Жерсон
69'
Замена
М. Винья
️️️️
Айртон
61'
51'
Желтая карточка
Г. Гомес
46'
Замена
Фабиньо
️️️️
А. Морено
42'
Желтая карточка
М. Серкейра
Желтая карточка
Э. Пульгар
22'
15'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
Л. Араухо
️️️️
Эвертон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
17
Лазаро
ЛВ
4
Агустин Гиай
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
18
Маурисио
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
29
Аллан
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Carlinhos
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
19
Rômulo
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
20
Луиджи Ханри
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
43
Уэсли
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
18
де ла Крус
9
Педро
7
Эвертон
4-3-2-1
1
Вевертон
15
Гомес
26
Серкейра
22
Рейс
12
Вандерлан
4
Гиай
6
Морено
5
Риос
18
Маурисио
17
Лазаро
42
Лопес
6
Айртон
6
Винья
6
Винья
6
Айртон
18
де ла Крус
3
Ортис
3
Ортис
18
де ла Крус
5
Пульгар
29
Аллан
29
Аллан
5
Пульгар
7
Эвертон
7
Араухо
7
Араухо
7
Эвертон
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
6
Морено
5
Фабиньо
5
Фабиньо
6
Морено
5
Риос
19
19
5
Риос
18
Маурисио
23
Вейга
23
Вейга
18
Маурисио
42
Лопес
33
Рони
33
Рони
42
Лопес
Остались в запасе
Фламенго
Палмейрас
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Фламенго - Палмейрас
1
1
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
21
Офсайды
1
2
Количество передач
379
361
Сейвы
5
6
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.26
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Маракана
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25 ноября
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