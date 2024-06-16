Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Сан-Паулу
Коринтианс - Сан-Паулу: обзор матча 16 июня 2024
Коринтианс
16.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
2 : 2
Завершен
Сан-Паулу
31'
И. Коронадо
45+2'
Г. Силва
4'
Л. Моура
41'
Кака (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Сан-Паулу
Замена
М. Араухо
️️️️
Ю. Алберто
90'
+2
Замена
Гиоване
️️️️
И. Коронадо
90'
+2
88'
Замена
Феррейра
️️️️
Л. Густаво
83'
Желтая карточка
Л. Моура
Замена
Чока
️️️️
Уэсли
82'
Вторая желтая
Каэтано
78'
Замена
П. Рауль
️️️️
Г. Силва
71'
Желтая карточка
Каэтано
69'
69'
Замена
В. Рато
️️️️
Лусиано
69'
Замена
М. Араухо
️️️️
Р. Нестор
ГОЛ! 2:2!
Г. Силва
Пас отдал
Ю. Алберто
45'
+2
44'
Желтая карточка
Лусиано
Желтая карточка
К. Мигел
42'
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Кака
ГОЛ! 1:1!
И. Коронадо
Пас отдал
У. Фариас
31'
21'
Желтая карточка
Д. Коста
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Моура
Пас отдал
Х. Кальери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
25
Кака
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
14
Раниэле
(К)
ОП
77
Игор Коронадо
АП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Чока
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
10
Веллингтон Рато
АП
33
Эрик
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
4-2-2-2
1
Мигел
25
Кака
16
Каэтано
46
Фариас
2
Матеузиньо
20
Москардо
14
Раниэле
77
Коронадо
19
Силва
20
Уэсли
9
Алберто
4-1-1-2-2
13
Жандрей
18
Винисиус
19
Коста
5
Арболеда
34
Велингтон
14
Густаво
11
Нестор
7
Моура
25
Алиссон
9
Кальери
10
Лусиано
20
Уэсли
4
Чока
4
Чока
20
Уэсли
9
Алберто
8
Араухо
8
Араухо
9
Алберто
77
Коронадо
23
Гиоване
23
Гиоване
77
Коронадо
19
Силва
18
Рауль
18
Рауль
19
Силва
11
Нестор
15
Араухо
15
Араухо
11
Нестор
10
Лусиано
10
Рато
10
Рато
10
Лусиано
14
Густаво
11
Феррейра
11
Феррейра
14
Густаво
Остались в запасе
Коринтианс
Сан-Паулу
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ПЗ
37
Райан
ЦП
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
33
Эрик
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ПЗ
37
Райан
ЦП
9
Биро
ПВ
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
33
Эрик
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Коринтианс - Сан-Паулу
2
1
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
15
10
Офсайды
1
1
Количество передач
337
518
Сейвы
6
6
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.31
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Сан-Паулу
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+