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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Мельгар - Спорт Уанкайо
Мельгар - Спорт Уанкайо: обзор матча 19 мая 2024
Мельгар
19.05.2024, воскресенье, 02:00
Перу. Лига 1, 16 тур
4 : 1
Завершен
Спорт Уанкайо
20'
T. MartÃnez
39'
J. Pierre Archimbaud
81'
К. Кабрера
90+4'
J. Caceres
53'
C. Ross
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельгар - Спорт Уанкайо
ГОЛ! 4:1!
J. Caceres
Пас отдал
B. Cuesta
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
К. Кабрера
Пас отдал
J. Caceres
81'
Замена
K. Sandoval
️️️️
T. MartÃnez
78'
71'
Замена
Á. Pérez
️️️️
C. Ross
Желтая карточка
L. Galeano
69'
68'
Замена
L. Benites
️️️️
J. Núñez
62'
Желтая карточка
D. Minaya
Замена
W. Tandazo
️️️️
J. Pierre Archimbaud
61'
Замена
К. Кабрера
️️️️
A. Ramos
61'
Замена
J. Caceres
️️️️
B. Blando
61'
53'
ГОЛ! 2:1!
C. Ross
46'
Замена
L. Cano
️️️️
R. Huaccha
44'
Желтая карточка
L. Garro
ГОЛ! 2:0!
J. Pierre Archimbaud
Пас отдал
B. Blando
39'
ГОЛ! 1:0!
T. MartÃnez
Пас отдал
B. Blando
20'
Желтая карточка
C. Bordacahar
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
98
Alejandro Ramos
ЦЗ
6
Leonel Galeano
ЦЗ
3
Leonel González
ЦЗ
19
Paolo Reyna
ЦЗ
66
Horacio Orzan
ЦП
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
9
Bernardo Cuesta
(К)
ЦФ
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
11
Brian Blando
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Спорт Уанкайо
29
Aldair Ccorahua
ВР
2
Hugo Ángeles
ЦЗ
3
Diego Minaya
ЦЗ
17
Luis Garro
ЦЗ
8
Javier Núñez
ЦП
10
Marcos Lliuya
ЦП
11
Carlos Ross
ЦП
27
Matías Pérez García
ЦП
22
Ricardo Salcedo
(К)
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Мельгар
1
Ricardo Farro
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
30
Lucas Diarte
ЦЗ
17
Кенжи Кабрера
ЦП
16
Jefferson Caceres
ЦП
24
Walter Tandazo
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
4
Алексис Ариас
ЦП
18
Bruno Portugal
ЦФ
Спорт Уанкайо
24
Ángel Pérez
ЦЗ
96
Luis Benites
ЦП
9
Lucas Cano
ЦФ
4-3-3
12
Каседа
98
3
19
6
66
29
23
11
7
9
3-5-1
29
2
3
17
8
11
27
22
10
19
98
17
Кабрера
17
Кабрера
98
11
16
16
11
29
24
24
29
23
10
10
23
11
24
24
11
8
96
96
8
19
9
9
19
Остались в запасе
Мельгар
Спорт Уанкайо
1
Ricardo Farro
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
30
Lucas Diarte
ЦЗ
4
Алексис Ариас
ЦП
18
Bruno Portugal
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Остались в запасе
1
Ricardo Farro
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
30
Lucas Diarte
ЦЗ
4
Алексис Ариас
ЦП
18
Bruno Portugal
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Пабло де Мунер
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Статистика матча Мельгар - Спорт Уанкайо
2
2
Всего ударов по воротам
27
12
Удары в створ
8
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Нарушения
27
12
Удары мимо ворот
14
4
Блокированные удары
5
5
Матчи команд
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
18.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 16 тур
Мельгар
2 : 1
08.11.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
02.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 14 тур
Мельгар
1 : 1
30.10.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 13 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
23.10.2026
Мельгар
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 1/2 финала
Спорт Уанкайо
- : -
29.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
22.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 16 тур
Сьенсиано
1 : 2
08.11.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
02.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 14 тур
Хуан Пабло II
2 : 0
27.10.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 13 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
24.10.2026
Альянса Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Legario, Peru
Стадион:
Estadio de la UNSA, Arequipa
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