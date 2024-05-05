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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Мельгар - Спорт Бойз
Мельгар - Спорт Бойз: обзор матча 05 мая 2024
Мельгар
05.05.2024, воскресенье, 23:00
Перу. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Спорт Бойз
37'
К. Кабрера
79'
B. Cuesta
73'
J. Barco
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельгар - Спорт Бойз
88'
Желтая карточка
E. Chavez
Замена
М. Ласо
️️️️
B. Blando
81'
80'
Желтая карточка
G. Rodríguez
ГОЛ! 2:1!
B. Cuesta
Пас отдал
C. Bordacahar
79'
73'
ГОЛ! 1:1!
J. Barco
Пас отдал
C. Techera
Замена
W. Tandazo
️️️️
T. MartÃnez
68'
Замена
J. Caceres
️️️️
К. Кабрера
68'
Замена
J. Pierre Archimbaud
️️️️
A. Ramos
46'
46'
Замена
G. Rodríguez
️️️️
F. Roca
Красная карточка
P. Reyna
43'
ГОЛ! 1:0!
К. Кабрера
Пас отдал
C. Bordacahar
37'
33'
Желтая карточка
J. Barco
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
98
Alejandro Ramos
ЦЗ
6
Leonel Galeano
ЦЗ
3
Leonel González
ЦЗ
19
Paolo Reyna
ЦЗ
66
Horacio Orzan
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
17
Кенжи Кабрера
ЦП
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
11
Brian Blando
ЦФ
9
Bernardo Cuesta
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Спорт Бойз
31
Steven Rivadeneyra
ВР
40
Flavio Alcedo
ЦЗ
5
Rafael Lutiger
ЦЗ
31
Кристиан Карбахаль
ЦЗ
19
Kevin Peña
ЦП
23
Jesús Barco
ЦП
17
Juan Morales
(К)
ЦП
15
Arly Benites
ЦФ
10
Cristian Techera
ЦФ
25
Renzo Salazar
ЦФ
13
Fabrizio Roca
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Мельгар
1
Ricardo Farro
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
30
Lucas Diarte
ЦЗ
10
Kevin Sandoval
ЦП
24
Walter Tandazo
ЦП
4
Алексис Ариас
ЦП
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
16
Jefferson Caceres
ЦП
15
Pablo Lavandeira
ЦФ
Спорт Бойз
12
Ismael Quispe
ВР
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
28
Edinson Chavez
ЦЗ
21
Alexis Huaman
ЦП
18
Gilmar Rodríguez
ЦФ
4-3-3
12
Каседа
98
3
19
6
66
23
17
Кабрера
9
11
7
3-3-4
31
40
5
31
Карбахаль
19
23
17
13
25
10
15
11
33
Ласо
33
Ласо
11
23
24
24
23
98
29
29
98
17
Кабрера
16
16
17
Кабрера
31
31
13
18
18
13
Остались в запасе
Мельгар
Спорт Бойз
1
Ricardo Farro
ВР
30
Lucas Diarte
ЦЗ
10
Kevin Sandoval
ЦП
4
Алексис Ариас
ЦП
15
Pablo Lavandeira
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
12
Ismael Quispe
ВР
28
Edinson Chavez
ЦЗ
21
Alexis Huaman
ЦП
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Остались в запасе
1
Ricardo Farro
ВР
30
Lucas Diarte
ЦЗ
10
Kevin Sandoval
ЦП
4
Алексис Ариас
ЦП
15
Pablo Lavandeira
ЦФ
Остались в запасе
12
Ismael Quispe
ВР
28
Edinson Chavez
ЦЗ
21
Alexis Huaman
ЦП
Главный тренер
Пабло де Мунер
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Статистика матча Мельгар - Спорт Бойз
1
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
16
Офсайды
1
0
Количество передач
232
371
Сейвы
2
5
Точность передач %
69
78
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
18.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 16 тур
Мельгар
2 : 1
08.11.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
02.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 14 тур
Мельгар
1 : 1
30.10.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 13 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
23.10.2026
Мельгар
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Комерсиантес Унидос
3 : 3
15.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 16 тур
Спорт Бойз
0 : 0
08.11.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Университарио
2 : 2
05.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Куско
0 : 1
01.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 13 тур
Спорт Бойз
4 : 2
25.10.2026
Кахамарка
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
Стадион:
Estadio de la UNSA, Arequipa
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