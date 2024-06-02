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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Шахтер Караганда
Кайрат - Шахтер Караганда: обзор матча 02 июня 2024
Кайрат
02.06.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
4 : 2
Завершен
Шахтер Караганда
22'
А. Садыбеков
25'
И. Юлдошев
77'
Г. Зария (П)
81'
Э. Сантана
35'
И. Ашортия
65'
И. Ашортия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Шахтер Караганда
Желтая карточка
В. Швырев
90'
+3
Замена
А. Мрынский
️️️️
Е. Сейдахмет
89'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
А. Садыбеков
89'
Замена
В. Швырев
️️️️
Ж. Пауло
82'
ГОЛ! 4:2!
Э. Сантана
Пас отдал
Ж. Пауло
81'
78'
Желтая карточка
Ф. Стаменкович
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Г. Зария
77'
Замена
Г. Зария
️️️️
А. Ульшин
73'
Желтая карточка
О. Арад
72'
Желтая карточка
И. Юлдошев
71'
69'
Желтая карточка
Р. Каньяс
68'
Замена
А. Толордава
️️️️
А. Тюлюбай
67'
Желтая карточка
А. Абдулла
65'
ГОЛ! 2:2!
И. Ашортия
Пас отдал
А. Абдулла
56'
Замена
А. Абдулла
️️️️
Д. Таханов
48'
Желтая карточка
А. Тюлюбай
46'
Замена
А. Буньон
️️️️
Р. Туткышев
46'
Замена
М. Чукович
️️️️
Е. Алишаускас
Желтая карточка
Е. Сейдахмет
38'
35'
ГОЛ! 2:1!
И. Ашортия
Пас отдал
Д. Таханов
ГОЛ! 2:0!
И. Юлдошев
Пас отдал
О. Арад
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Садыбеков
Пас отдал
А. Ульшин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
93
Элдер Сантана
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
29
Даниял Таханов
ЛВ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
88
Рохер Каньяс
ОП
18
Абылайхан Назымханов
АП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
77
Гиорги Зария
АП
77
Сэйф Попов
ПВ
18
Ян Труфанов
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Игорь Мостовей
ВР
6
Митар Чукович
ЛЗ
3
Антон Толордава
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
18
Артур Буньон
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
80
Хуан Асприлья
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
3-2-1-3
1
Ульянов
25
Широбоков
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Юлдошев
15
Арад
23
Ульшин
11
Пауло
22
Сейдахмет
93
Сантана
4-3-2-1
1
Цуприков
15
Савкив
5
Стаменкович
2
Рыжук
2
Алишаускас
44
Тюлюбай
23
Туткышев
88
Каньяс
18
Назымханов
29
Таханов
10
Ашортия
22
Сейдахмет
24
Мрынский
24
Мрынский
22
Сейдахмет
6
Садыбеков
18
Сергеев
18
Сергеев
6
Садыбеков
23
Ульшин
77
Зария
77
Зария
23
Ульшин
11
Пауло
18
Швырев
18
Швырев
11
Пауло
23
Туткышев
18
Буньон
18
Буньон
23
Туткышев
2
Алишаускас
6
Чукович
6
Чукович
2
Алишаускас
44
Тюлюбай
3
Толордава
3
Толордава
44
Тюлюбай
29
Таханов
9
Абдулла
9
Абдулла
29
Таханов
Остались в запасе
Кайрат
Шахтер Караганда
44
Данил Устименко
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
77
Сэйф Попов
ПВ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
1
Игорь Мостовей
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
20
Дмитрий Бачек
АП
80
Хуан Асприлья
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
77
Сэйф Попов
ПВ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Мостовей
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
20
Дмитрий Бачек
АП
80
Хуан Асприлья
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Кайрат - Шахтер Караганда
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
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Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
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11.09.2026
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