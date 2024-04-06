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Аталанта
Спортинг
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:17
0
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
Клуб АПЛ может перехватить у «Ливерпуля» тренера Аморима
23 апреля, 15:15
0
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:17
0
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Монца» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 15:48
0
Клуб АПЛ может перехватить у «Ливерпуля» тренера Аморима
23 апреля, 15:15
0
Аморим прокомментировал слухи о договоренности с «Ливерпулем»
11 апреля, 17:47
0
«Ливерпуль» еще не договорился с преемником Клоппа
9 апреля, 19:40
0
«Ливерпуль» нашел замену Клоппу
9 апреля, 12:34
0
«Ливерпуль» сделал предложение тренеру из Португалии
8 апреля, 18:27
0
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Последние матчи
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Аталанта
Спортинг
Португалия. Примейра, 28 тур
Спортинг
2 : 1
06.04.2024
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Португалия. Примейра, 29 тур
Жил Висенте
0 : 4
12.04.2024
Спортинг
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
15.04.2024
Верона
Португалия. Примейра, 20 тур
Фамаликан
0 : 1
16.04.2024
Спортинг
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2 : 0
28.04.2024
Эмполи
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
4 : 1
24.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Монца
1 : 2
21.04.2024
Аталанта
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
15.04.2024
Верона
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Порту
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Фамаликан
0 : 1
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Спортинг
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Жил Висенте
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06.04.2024
Бенфика

Аталанта - Спортинг: обзор матча 14 марта 2024

Аталанта
14.03.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Матч завершен
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Спортинг
46' А. Лукман
59' Д. Скамакка
33' П. Гонсалвеш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аталанта - Спортинг
Матч завершен
Замена
Эль Билал Туре ️️️️➡️️ Адемола Лукман
85'
Желтая карточка
Эмиль Хольм
78'
Замена
Марио Пашалич ️️️️➡️️ Алексей Миранчук
76'
74'
Замена
Паулинью ️️️️➡️️ Тринкау
74'
Замена
Эдуарду Куарежма ️️️️➡️️ Джерри Сент-Джуст
Замена
Шарль Де Кетеларе ️️️️➡️️ Джанлука Скамакка
64'
Замена
Теун Коопмейнерс ️️️️➡️️ Эдерсон
64'
61'
Замена
Джени Катамо ️️️️➡️️ Рикардо Эсгайо
61'
Замена
Нуну Сантуш ️️️️➡️️ Матеус Рейс
ГОЛ! 2:1
Джанлука Скамакка
59'
ГОЛ! 1:1
Адемола Лукман
46'
Замена
Давиде Дзаппакоста ️️️️➡️️ Митчел Баккер
46'
36'
Замена
Даниэль Браганца ️️️️➡️️ Педру Гонсалвеш
33'
ГОЛ! 0:1
Педру Гонсалвеш
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хайен
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Джанлука Скамакка
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Спортинг
12
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЛЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
3
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
(К) ЦЗ
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
42
Мортен Юльманн
ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Виктор Дьекереш
ЦФ
17
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
22
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
7
Теун Коопмейнерс
ОП
25
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Эль Билал Туре
ЦФ
Спортинг
51
Диогу Пинту
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
80
Коба Куандреди
ЦП
21
Джени Катамо
ЛВ
20
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Муссо
20
Баккер
4
Хайен
19
Джимсити
23
Колашинац
15
де Рон
3
Хольм
13
Эдерсон
59
Миранчук
11
Лукман
90
Скамакка
3-3-1-1-2
12
Исраэль
26
Дьоманде
3
Сент-Джуст
25
Инасиу
47
Эсгайо
42
Юльманн
2
Рейс
8
Гонсалвеш
10
Эдвардс
17
Тринкау
9
Дьекереш
20
Баккер
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
20
Баккер
13
Эдерсон
7
Коопмейнерс
7
Коопмейнерс
13
Эдерсон
59
Миранчук
8
Пашалич
8
Пашалич
59
Миранчук
90
Скамакка
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
90
Скамакка
11
Лукман
10
Туре
10
Туре
11
Лукман
8
Гонсалвеш
23
Браганца
23
Браганца
8
Гонсалвеш
3
Сент-Джуст
72
Куарежма
72
Куарежма
3
Сент-Джуст
47
Эсгайо
21
Катамо
21
Катамо
47
Эсгайо
17
Тринкау
20
Паулинью
20
Паулинью
17
Тринкау
2
Рейс
11
Сантуш
11
Сантуш
2
Рейс
Остались в запасе
Аталанта
Спортинг
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
22
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
25
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
51
Диогу Пинту
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
80
Коба Куандреди
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
22
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
25
Мишель Адопо
ЦП
Остались в запасе
51
Диогу Пинту
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
80
Коба Куандреди
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Аталанта - Спортинг
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
10
Офсайды
4
1
Количество передач
412
610
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.35
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Атлети Адзурри
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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