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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ХИК - Гнистан
ХИК - Гнистан: обзор матча 22 мая 2024
ХИК
22.05.2024, среда, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Гнистан
13'
Л. Лингман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Гнистан
76'
Вторая желтая
D. Agbo
68'
Желтая карточка
D. Agbo
60'
Желтая карточка
Ю. Райтала
Замена
Й. Или-Кокко
️️️️
К. Куассиви-Бениссан
26'
ГОЛ! 1:0!
Л. Лингман
Пас отдал
Х. Банде
13'
Начало матча
Статистика матча ХИК - Гнистан
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
Гнистан
3 : 4
24.10.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
Новости команд
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