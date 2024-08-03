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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Лахти - ХИК
Лахти - ХИК: обзор матча 03 августа 2024
Лахти
03.08.2024, суббота, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
ХИК
34'
M. López
56'
M. López
26'
Л. Эрвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лахти - ХИК
Желтая карточка
О. Коскинен
90'
+3
Желтая карточка
A. Babiker
90'
+3
Желтая карточка
J. Cardoso
80'
Замена
О. Коскинен
️️️️
L. Ivanovic
65'
65'
Замена
А. Альбанезе
️️️️
Х. Банде
Желтая карточка
M. López
63'
59'
Желтая карточка
А. Хальме
Желтая карточка
B. Mulahalilović
56'
ГОЛ! 2:1!
M. López
56'
53'
Желтая карточка
Б. Лайонс-Фостер
ГОЛ! 1:1!
M. López
Пас отдал
B. Mulahalilović
34'
26'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эрвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лахти
31
Osku Maukonen
ВР
4
Mikko Viitikko
ЦЗ
66
Riku Selander
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
21
Matias Vainionpää
ЦП
27
Benjamin Mulahalilović
ЦП
22
Lucas Morais
ЦП
14
Samuel Pasanen
ЦП
9
L. Ivanovic
ЦФ
13
Jordão Cardoso
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
10
Лукас Лингман
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Лахти
30
Anton Munukka
ВР
29
Аксели Пуукко
ЦЗ
17
Tommi Jäntti
ЦП
18
Viljami Jokiranta
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
24
Asaad Babiker
ЦФ
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
22
Liam Möller
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
2-1-4-3
31
4
66
4
Штраус
21
22
14
27
21
13
9
4-1-1-4
1
Ниджуис
24
Лайонс-Фостер
6
Хальме
33
Томаш
23
Паллас
10
Лингман
12
Банде
7
Хостикка
8
94
Эрвин
7
Планж
9
10
Коскинен
10
Коскинен
9
12
Банде
10
Альбанезе
10
Альбанезе
12
Банде
Остались в запасе
Лахти
ХИК
30
Anton Munukka
ВР
29
Аксели Пуукко
ЦЗ
17
Tommi Jäntti
ЦП
18
Viljami Jokiranta
ЦП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
24
Asaad Babiker
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
1
Jesse Öst
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
22
Liam Möller
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
30
Anton Munukka
ВР
29
Аксели Пуукко
ЦЗ
17
Tommi Jäntti
ЦП
18
Viljami Jokiranta
ЦП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
24
Asaad Babiker
ЦФ
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
22
Liam Möller
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча Лахти - ХИК
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Antti Munukka, Finland
Стадион:
Lahti Stadium, Lahti
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