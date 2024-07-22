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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - Гнистан
Интер - Гнистан: обзор матча 22 июля 2024
Интер
22.07.2024, понедельник, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Гнистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Гнистан
Пенальти не реализован!
Ж. Боту
90'
+4
90'
Желтая карточка
Т. Вяйринен
Желтая карточка
М. Тамминен
84'
70'
Замена
Т. Вяйринен
️️️️
Б. Татар
Замена
Й. Или-Кокко
️️️️
C. Ouguehi
68'
Замена
Ж. Боту
️️️️
D. Smith
68'
41'
Желтая карточка
Ю. Ояла
Желтая карточка
C. Ouguehi
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
2
Юсси Ниска
ЛЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
23
Florian Krebs
ЦП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Гнистан
1
Anthony Marcucci
ВР
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Elias Äijälä
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
32
Беньямин Татар
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Интер
11
Жан Боту
ЛВ
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
19
Матиас Тамминен
ЦФ
Гнистан
20
David Agbo
ЦП
7
Тим Вяйринен
ЦФ
4-1-2
2
Ниска
22
5
Гранлунд
24
23
9
19
4-1-2
1
40
Ояла
22
Райтала
2
4
26
Еременко
28
Энкеруд
32
Татар
24
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
24
9
11
Боту
11
Боту
9
32
Татар
7
Вяйринен
7
Вяйринен
32
Татар
Остались в запасе
Интер
Гнистан
19
Матиас Тамминен
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
20
David Agbo
ЦП
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Остались в запасе
19
Матиас Тамминен
ЦФ
Остались в запасе
20
David Agbo
ЦП
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Статистика матча Интер - Гнистан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
Гнистан
3 : 4
24.10.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
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