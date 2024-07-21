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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - ВПС
Ильвес - ВПС: обзор матча 21 июля 2024
Ильвес
21.07.2024, воскресенье, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
3 : 2
Завершен
ВПС
10'
С. Хаарала
77'
J. Veteli (П)
90'
A. Popovitch
34'
J. Schreuders
45'
J. Schreuders
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - ВПС
ГОЛ! 3:2!
A. Popovitch
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
J. Veteli
77'
Замена
L. Ala-Myllymaki
️️️️
M. Stjopin
69'
45'
ГОЛ! 1:2!
J. Schreuders
34'
ГОЛ! 1:1!
J. Schreuders
ГОЛ! 1:0!
С. Хаарала
Пас отдал
J. Veteli
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
16
T. Miettunen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
ВПС
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Jorg Schreuders
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Ильвес
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
ВПС
4
J. Engstrom
ЦФ
5
14
7
9
Риски
8
28
1-1-1-2
29
44
Башкиров
9
39
19
8
15
15
8
Остались в запасе
Ильвес
ВПС
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
4
J. Engstrom
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Остались в запасе
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
Остались в запасе
4
J. Engstrom
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Юсси Нуорела
Статистика матча Ильвес - ВПС
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Таммелан
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