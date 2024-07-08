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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - Лахти
Интер - Лахти: обзор матча 08 июля 2024
Интер
08.07.2024, понедельник, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Лахти
3'
D. Smith
64'
D. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Лахти
ГОЛ! 2:0!
D. Smith
64'
Желтая карточка
J. Hamalainen (o.g.)
49'
ГОЛ! 1:0!
D. Smith
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
2
Юсси Ниска
ЛЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
23
Florian Krebs
ЦП
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Лахти
26
Pablo Andrade
ЦЗ
21
Matias Vainionpää
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
9
L. Ivanovic
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Интер
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
3-1-3
2
Ниска
22
5
Гранлунд
23
9
19
3
1-1-1-2
26
21
10
Коскинен
21
9
Остались в запасе
Интер
Лахти
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Тони Линдберг
Остались в запасе
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Тони Линдберг
Статистика матча Интер - Лахти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Йони Хюютия
(Турку)
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
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