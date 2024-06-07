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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Лахти - Интер
Лахти - Интер: обзор матча 07 июня 2024
Лахти
07.06.2024, пятница, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Интер
34'
L. Kuittinen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лахти - Интер
90'
Желтая карточка
J. Hamalainen (o.g.)
79'
Замена
D. Smith
️️️️
Ж. Боту
34'
ГОЛ! 0:1!
L. Kuittinen
Пас отдал
F. Krebs
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лахти
26
Pablo Andrade
ЦЗ
21
Matias Vainionpää
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
9
L. Ivanovic
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Интер
2
Юсси Ниска
ЛЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
23
Florian Krebs
ЦП
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Интер
21
D. Osede
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
1-1-1-2
26
21
10
Коскинен
21
9
3-1-1-3
22
24
2
Ниска
23
11
Боту
19
19
Тамминен
3
11
Боту
9
9
11
Боту
Остались в запасе
Лахти
Интер
Главный тренер
Тони Линдберг
21
D. Osede
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
21
D. Osede
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча Лахти - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Информация о матче
Главный судья:
Antti Munukka, Finland
Стадион:
Lahti Stadium, Lahti
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