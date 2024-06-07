Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ВПС - Ильвес
ВПС - Ильвес: обзор матча 07 июня 2024
ВПС
07.06.2024, пятница, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Ильвес
41'
M. Borchers
73'
D. Arifi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ВПС - Ильвес
Замена
G. Vlijter
️️️️
J. Schreuders
86'
74'
Замена
M. Stjopin
️️️️
Р. Риски
73'
ГОЛ! 1:1!
D. Arifi
Замена
J. Hyvärinen
️️️️
J. Engstrom
68'
ГОЛ! 1:0!
M. Borchers
Пас отдал
J. Schreuders
41'
35'
Желтая карточка
J. Veteli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ВПС
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Mads Borchers
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Ильвес
16
T. Miettunen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
ВПС
9
Jorg Schreuders
ЦП
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Ильвес
42
F. Aspegren
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
1-1-1-2
29
44
Башкиров
9
4
19
5
27
1
7
28
14
9
9
4
20
20
4
39
39
9
Риски
8
8
9
Риски
Остались в запасе
ВПС
Ильвес
Главный тренер
Юсси Нуорела
42
F. Aspegren
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
Остались в запасе
42
F. Aspegren
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча ВПС - Ильвес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Elisa Stadion, Vaasa
Новости команд
Все
ВПС
Ильвес
«Ильвес» – «Риека»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«АЗ Алкмар» – «Ильвес»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.65
2025.07.30 09:55
«Ильвес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 17:50
«Ильвес» – «Шахтер» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:12
Прогноз на точный счeт матча «Ильвес» – «Шахтер»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:41
Россиянин стал лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии
2023.12.02 18:05
1
31-летний Башкиров подписал контракт с финским клубом
2023.03.10 15:15
Кобозев: «Видно, что в «Йонкепингсе» заинтересованы во мне»
2016.12.21 09:29
1
«Ильвес» – «Риека»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«АЗ Алкмар» – «Ильвес»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.65
2025.07.30 09:55
«Ильвес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 17:50
«Ильвес» – «Шахтер» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:12
Прогноз на точный счeт матча «Ильвес» – «Шахтер»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:41
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+