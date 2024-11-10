Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Кальмар - Хэкен
Кальмар - Хэкен: обзор матча 10 ноября 2024
Кальмар
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
1 : 0
Завершен
Хэкен
27'
Д. Исламович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальмар - Хэкен
Желтая карточка
Д. Исламович
90'
+4
88'
Замена
J. Paul Dembe
️️️️
S. Leach Holm
Замена
J. Kindberg
️️️️
M. Arash
83'
Красная карточка
S. Brolin
81'
Замена
Y. Inzoudine
️️️️
R. Jansson
74'
Замена
R.
️️️️
A. Gersbach
74'
65'
Замена
️️️️
P. Dahbo
Желтая карточка
М. Свенссон
64'
64'
Замена
F. Ohman
️️️️
S. Jansson
Желтая карточка
V. Osuji
50'
ГОЛ! 1:0!
Д. Исламович
Пас отдал
A. Gersbach
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
39
Lars Saetra
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
5
Мелькер Хальберг
(К)
ПП
9
Дино Исламович
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Хэкен
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
6
Samuel Leach Holm
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
19
Срджан Хрстич
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
16
William Andersson
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
29
Romarinho
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
22
Ville Nilsson
ЦФ
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
12
Filip Ohman
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
17
John Paul Dembe
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
4-3-1-2
1
2
24
2
39
26
21
5
Хальберг
28
Свенссон
3
9
Исламович
4-4-3
13
25
Хаммар
2
Лоде
7
Лаурсен
86
Густафсон
16
8
6
10
Агбонифо
26
19
Хрстич
26
30
30
26
2
12
12
2
3
29
29
3
13
12
12
13
6
17
17
6
Остались в запасе
Кальмар
Хэкен
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
16
William Andersson
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
22
Ville Nilsson
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
1
Андреас Линде
ВР
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
16
William Andersson
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
22
Ville Nilsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Кальмар - Хэкен
3
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
8
6
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
461
549
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Guldfageln Arena, Kalmar
Новости команд
Все
Кальмар
Хэкен
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:36
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.06 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.30 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:05
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:36
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.06 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.30 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:05
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+