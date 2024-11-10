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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Юргорден - Норрчепинг
Юргорден - Норрчепинг: обзор матча 10 ноября 2024
Юргорден
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
3 : 1
Завершен
Норрчепинг
25'
Д. Хюммет
53'
Д. Хюммет
63'
Г. Викхейм
78'
В. Хаммершой-Мистрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Норрчепинг
83'
Замена
Т. Прица
️️️️
D. Salihović
Замена
М. Эрикссон
️️️️
Д. Стенссон
83'
78'
ГОЛ! 3:1!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
Д. Моберг-Карлссон
71'
Замена
C. Björk
️️️️
Я. Калли
Замена
М. Тенхо
️️️️
Я. Уне Ларссон
70'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Б. Сабович
69'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
Т. Гулликсен
69'
ГОЛ! 3:0!
Г. Викхейм
Пас отдал
Т. Гулликсен
63'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хюммет
Пас отдал
Г. Викхейм
53'
Желтая карточка
Я. Уне Ларссон
47'
47'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
K. Khazeni
41'
Желтая карточка
J. Ceesay
ГОЛ! 1:0!
Д. Хюммет
25'
Желтая карточка
Б. Сабович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
26
Кеита Косуги
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
18
Адам Сталь
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
13
Даниэль Стенссон
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
16
Dino Salihović
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
35
Stephen Bolma
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Юргорден
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Аугуст Приске
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
38
Ture Sandberg
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
4-2-2-2
32
26
Косуги
3
Даниэльсон
4
Ларссон
18
Сталь
13
Стенссон
14
Сабович
8
Гулликсен
93
Нгуэн
80
Викхейм
23
Хюммет
4-5-2
19
Ватсон
4
23
2
Калли
16
14
35
26
22
5
Ниман
91
4
Ларссон
5
Тенхо
5
Тенхо
4
Ларссон
13
Стенссон
7
Эрикссон
7
Эрикссон
13
Стенссон
14
Сабович
8
Экдаль
8
Экдаль
14
Сабович
8
Гулликсен
11
Фаллениус
11
Фаллениус
8
Гулликсен
26
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
26
16
22
Прица
22
Прица
16
2
Калли
15
15
2
Калли
Остались в запасе
Юргорден
Норрчепинг
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
8
Patric Åslund
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Аугуст Приске
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
35
David Andersson
ВР
38
Ture Sandberg
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
8
Patric Åslund
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Аугуст Приске
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
38
Ture Sandberg
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Юргорден - Норрчепинг
2
1
Всего ударов по воротам
20
16
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
12
Офсайды
2
1
Количество передач
385
497
Сейвы
6
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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