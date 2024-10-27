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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
АИК - Эльфсборг
АИК - Эльфсборг: обзор матча 27 октября 2024
АИК
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
2 : 1
Завершен
Эльфсборг
2'
И. Питтас
68'
D. Beširović
82'
С. Хедлунд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АИК - Эльфсборг
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
И. Питтас
86'
82'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Хедлунд
81'
Замена
L. Östman
️️️️
E. Holten
Замена
А. Фака
️️️️
D. Beširović
76'
74'
Замена
E. Aron Guðmundsson
️️️️
М. Байду
74'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Г. Хенрикссон
ГОЛ! 2:0!
D. Beširović
68'
66'
Замена
Р. Каиб
️️️️
Н. Хульт
ГОЛ! 1:0!
И. Питтас
Пас отдал
О. Валакари
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
(К)
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
8
L. Dabo
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
43
Берсант Целина
АП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
19
Dino Beširović
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
АП
11
E. Holten
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
21
Leo Östman
ЦФ
3-4-1-2
15
Нордфельдт
17
Тюхосен
16
Хансен
4
Ишервуд
28
Питтас
8
Валакари
6
Салетрос
8
43
Целина
19
2
4-1-2-3
31
Петтерссон
3
4
Хенрикссон
8
Хольмен
23
Хульт
6
30
Байду
9
Зенели
15
Хедлунд
37
Касем
11
19
2
Фака
2
Фака
19
28
Питтас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
28
Питтас
23
Хульт
24
Каиб
24
Каиб
23
Хульт
4
Хенрикссон
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
4
Хенрикссон
30
Байду
19
19
30
Байду
11
21
21
11
Остались в запасе
АИК
Эльфсборг
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
16
Marcus Bundgaard
ВР
28
Frode Aronsson
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
28
Frode Aronsson
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча АИК - Эльфсборг
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
16
Офсайды
3
1
Количество передач
410
441
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
0
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Френдс Арена
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