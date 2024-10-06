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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
АИК - Хэкен
АИК - Хэкен: обзор матча 06 октября 2024
АИК
06.10.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
0 : 2
Завершен
Хэкен
56'
С. Густафсон
73'
A. Youssef
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АИК - Хэкен
90'
+2
Желтая карточка
С. Хрстич
Замена
O. Uddenäs
️️️️
О. Валакари
88'
88'
Замена
С. Хрстич
️️️️
A. Youssef
84'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
Д. Агбонифо
73'
ГОЛ! 0:2!
A. Youssef
Пас отдал
Д. Агбонифо
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
С. Папаяннопулос
65'
57'
Желтая карточка
С. Густафсон
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Густафсон
Пас отдал
М. Ригор
Желтая карточка
И. Питтас
43'
Желтая карточка
D. Beširović
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
37
Александер Милошевич
(К)
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
8
Онни Валакари
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
43
Берсант Целина
АП
19
Dino Beširović
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
27
Зейдан Инусса
ЛВ
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
2
Ахмад Фака
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
22
Jimi Dos Reis Nikko
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
2
Axel Lindahl
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
4-3-1-2
15
Нордфельдт
3
Бьорнстрем
16
Хансен
4
Папаяннопулос
37
Милошевич
28
Питтас
6
Салетрос
8
Валакари
43
Целина
2
19
4-3-1-3
3
Ховланд
2
Лоде
11
Линдберг
21
Лундквист
86
Густафсон
10
Ригор
8
27
Инусса
10
Агбонифо
9
26
8
Валакари
10
10
8
Валакари
4
Папаяннопулос
11
Гуидетти
11
Гуидетти
4
Папаяннопулос
10
Агбонифо
7
Ларсен
7
Ларсен
10
Агбонифо
9
19
Хрстич
19
Хрстич
9
Остались в запасе
АИК
Хэкен
1
Исмаэль Диавара
ВР
2
Ахмад Фака
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
22
Jimi Dos Reis Nikko
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
2
Ахмад Фака
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
22
Jimi Dos Reis Nikko
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча АИК - Хэкен
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
11
Офсайды
3
2
Количество передач
379
451
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Френдс Арена
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АИК
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