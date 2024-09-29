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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Кальмар - Эльфсборг
Кальмар - Эльфсборг: обзор матча 29 сентября 2024
Кальмар
29.09.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
1 : 3
Завершен
Эльфсборг
4'
Д. Исламович
8'
L. Saetra (АГ)
40'
Д. Абдулаи
86'
М. Байду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальмар - Эльфсборг
88'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Б. Зенели
86'
ГОЛ! 1:3!
М. Байду
Пас отдал
А. Зенели
Замена
D. Krasniqi
️️️️
R.
75'
71'
Замена
А. Зенели
️️️️
Д. Абдулаи
Замена
М. Свенссон
️️️️
R. Jansson
61'
Замена
M. Arash
️️️️
Р. Гояни
61'
56'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
J. Larsson
56'
Замена
А. Касем
️️️️
E. Holten
56'
Замена
B. Ibrahim
️️️️
С. Хольмен
40'
ГОЛ! 1:2!
Д. Абдулаи
Пас отдал
Б. Зенели
Желтая карточка
V. Osuji
35'
8'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
L. Saetra
ГОЛ! 1:0!
Д. Исламович
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
2
Johan Karlsson
(К)
ЦЗ
2
Rony Jansson
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
39
Lars Saetra
ЦЗ
14
Симон Скрабб
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
29
Romarinho
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
9
Дино Исламович
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
13
Johan Larsson
(К)
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
28
Макс Свенссон
ЛВ
16
William Andersson
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
12
Zakarias Ravik
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
22
Dion Krasniqi
ЦФ
23
Saku Ylätupa
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Эльфсборг
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
18
Jens Thomasen
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
37
Ахмед Касем
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
4-4-2
1
2
24
39
2
14
Скрабб
23
Гояни
29
5
Хальберг
10
9
Исламович
4-3-3
31
Петтерссон
59
Йегбе
4
Хенрикссон
8
Хольмен
23
Хульт
6
23
Зенели
30
Байду
9
Абдулаи
13
11
23
Гояни
26
26
23
Гояни
2
28
Свенссон
28
Свенссон
2
29
22
22
29
8
Хольмен
3
3
8
Хольмен
23
Зенели
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
23
Зенели
9
Абдулаи
9
Зенели
9
Зенели
9
Абдулаи
11
37
Касем
37
Касем
11
13
15
Хедлунд
15
Хедлунд
13
Остались в запасе
Кальмар
Эльфсборг
30
Jakob Kindberg
ВР
16
William Andersson
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
12
Zakarias Ravik
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
16
William Andersson
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
12
Zakarias Ravik
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Остались в запасе
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Статистика матча Кальмар - Эльфсборг
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
14
Офсайды
3
4
Количество передач
587
407
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Guldfageln Arena, Kalmar
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