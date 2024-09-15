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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хэкен - Гетеборг
Хэкен - Гетеборг: обзор матча 15 сентября 2024
Хэкен
15.09.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
3 : 3
Завершен
Гетеборг
39'
A. Youssef
53'
Ю. Линдберг
90+6'
A. Youssef
33'
П. Абрахам
41'
Р. Лундквист
57'
Р. Лундквист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Гетеборг
ГОЛ! 3:3!
A. Youssef
90'
+6
Замена
С. Хрстич
️️️️
S. Leach Holm
88'
87'
Замена
С. Олссон
️️️️
G. Norlin
87'
Замена
E. Salomonsson
️️️️
Й. Багер
Замена
Э. Ховланд
️️️️
Ю. Хаммар
80'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Лундквист
80'
78'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
L. Skjellerup
66'
Замена
Д. Крузе
️️️️
A. Carlén
66'
Замена
А. Трондсен
️️️️
О. Вендт
57'
ГОЛ! 2:3!
Р. Лундквист
Пас отдал
К. Тордарсон
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
A. Romeo
56'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Линдберг
Пас отдал
S. Leach Holm
53'
47'
Желтая карточка
A. Carlén
41'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лундквист
ГОЛ! 1:1!
A. Youssef
Пас отдал
З. Инусса
39'
33'
ГОЛ! 0:1!
П. Абрахам
Желтая карточка
А. Лундквист
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
(К)
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
14
Gustaf Norlin
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
2
Axel Lindahl
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
28
Lucas Kåhed
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Linus Carlstrand
ЦФ
4-3-4
21
Лундквист
2
Лоде
11
Линдберг
25
Хаммар
86
Густафсон
6
8
26
10
Агбонифо
27
Инусса
9
2-3-2-3
28
Карлстрем
5
Багер
17
Вендт
13
Свенссон
21
3
Эрлингмарк
10
Лундквист
23
Тордарсон
7
Абрахам
14
19
21
Лундквист
7
Лаурсен
7
Лаурсен
21
Лундквист
25
Хаммар
3
Ховланд
3
Ховланд
25
Хаммар
8
7
Ларсен
7
Ларсен
8
6
19
Хрстич
19
Хрстич
6
17
Вендт
16
Трондсен
16
Трондсен
17
Вендт
5
Багер
2
2
5
Багер
14
16
Олссон
16
Олссон
14
21
15
Крузе
15
Крузе
21
19
8
Фредериксен
8
Фредериксен
19
Остались в запасе
Хэкен
Гетеборг
1
Андреас Линде
ВР
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
25
Elis Bishesari
ВР
28
Lucas Kåhed
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
28
Lucas Kåhed
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Хэкен - Гетеборг
1
1
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
9
11
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
2
Нарушения
12
14
Офсайды
3
1
Количество передач
508
214
Сейвы
8
6
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
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