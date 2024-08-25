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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Эльфсборг - Гетеборг
Эльфсборг - Гетеборг: обзор матча 25 августа 2024
Эльфсборг
25.08.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
3 : 1
Завершен
Гетеборг
33'
М. Байду
58'
E. Holten
66'
А. Касем
87'
G. Norlin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Гетеборг
88'
Желтая карточка
Й. Багер
87'
ГОЛ! 3:1!
G. Norlin
Замена
J. Larsson
️️️️
С. Хедлунд
77'
Замена
А. Зенели
️️️️
М. Байду
71'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Б. Зенели
71'
Замена
Д. Абдулаи
️️️️
А. Касем
71'
70'
Замена
L. Kåhed
️️️️
П. Абрахам
ГОЛ! 3:0!
А. Касем
Пас отдал
С. Хедлунд
66'
64'
Замена
L. Carlstrand
️️️️
Н. Фредериксен
64'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Д. Крузе
ГОЛ! 2:0!
E. Holten
Пас отдал
А. Касем
58'
Замена
Г. Хенрикссон
️️️️
С. Хольмен
46'
46'
Замена
E. Salomonsson
️️️️
С. Олссон
46'
Замена
G. Norlin
️️️️
Т. Сантос
ГОЛ! 1:0!
М. Байду
Пас отдал
А. Касем
33'
Желтая карточка
С. Хольмен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
30
Майкл Байду
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
17
Оскар Вендт
(К)
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
29
Томас Сантос
ПВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
21
Adam Carlén
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
14
Gustaf Norlin
ЦФ
4-3-3
31
Петтерссон
24
Каиб
59
Йегбе
8
Хольмен
3
30
Байду
18
23
Зенели
11
37
Касем
15
Хедлунд
3-2-3-2
28
Карлстрем
16
Олссон
5
Багер
17
Вендт
13
Свенссон
15
Крузе
29
Сантос
23
Тордарсон
10
Лундквист
7
Абрахам
8
Фредериксен
8
Хольмен
4
Хенрикссон
4
Хенрикссон
8
Хольмен
23
Зенели
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
23
Зенели
30
Байду
9
Зенели
9
Зенели
30
Байду
15
Хедлунд
13
13
15
Хедлунд
37
Касем
9
Абдулаи
9
Абдулаи
37
Касем
16
Олссон
2
2
16
Олссон
15
Крузе
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
15
Крузе
7
Абрахам
28
28
7
Абрахам
8
Фредериксен
9
9
8
Фредериксен
29
Сантос
14
14
29
Сантос
Остались в запасе
Эльфсборг
Гетеборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
21
Leo Östman
ЦФ
25
Elis Bishesari
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
21
Adam Carlén
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
21
Leo Östman
ЦФ
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
21
Adam Carlén
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Эльфсборг - Гетеборг
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
15
10
Офсайды
2
1
Количество передач
325
435
Сейвы
0
3
Точность передач %
72
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Borås Arena, Boras
Посещаемость:
13533
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