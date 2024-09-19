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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хэкен - Юргорден
Хэкен - Юргорден: обзор матча 19 сентября 2024
Хэкен
19.09.2024, четверг, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
1 : 2
Завершен
Юргорден
89'
A. Youssef
64'
С. Хаарала
75'
Т. Нгуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Юргорден
Желтая карточка
С. Густафсон
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
A. Youssef
Пас отдал
А. Лундквист
89'
Замена
P. Dahbo
️️️️
Л. Ольден Ларсен
85'
Замена
С. Хрстич
️️️️
Д. Агбонифо
81'
Замена
Э. Ховланд
️️️️
Ю. Хаммар
81'
Замена
A. Lindahl
️️️️
Ю. Линдберг
81'
76'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
С. Хаарала
75'
ГОЛ! 0:2!
Т. Нгуэн
Пас отдал
А. Сталь
Замена
М. Ригор
️️️️
S. Leach Holm
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
С. Хаарала
Пас отдал
V. Bergh
Желтая карточка
S. Leach Holm
63'
60'
Замена
V. Bergh
️️️️
К. Косуги
60'
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
Д. Хюммет
60'
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Д. Стенссон
Желтая карточка
Ю. Линдберг
29'
24'
Желтая карточка
Б. Сабович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
18
Адам Сталь
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Хэкен
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
4-2-1-3
1
Линде
21
Лундквист
25
Хаммар
2
Лоде
11
Линдберг
86
Густафсон
6
7
Ларсен
9
27
Инусса
10
Агбонифо
3-2-2-3
35
Ринне
4
Ларссон
18
Сталь
26
Косуги
5
Тенхо
3
Даниэльсон
14
Сабович
13
Стенссон
9
Приске
23
Хюммет
29
Хаарала
25
Хаммар
3
Ховланд
3
Ховланд
25
Хаммар
7
Ларсен
16
16
7
Ларсен
6
10
Ригор
10
Ригор
6
11
Линдберг
2
2
11
Линдберг
10
Агбонифо
19
Хрстич
19
Хрстич
10
Агбонифо
26
Косуги
33
33
26
Косуги
13
Стенссон
6
Шуллер
6
Шуллер
13
Стенссон
29
Хаарала
11
Фаллениус
11
Фаллениус
29
Хаарала
23
Хюммет
93
Нгуэн
93
Нгуэн
23
Хюммет
Остались в запасе
Хэкен
Юргорден
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
7
Severin Nioule
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
32
Oscar Jansson
ВР
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
7
Severin Nioule
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Остались в запасе
32
Oscar Jansson
ВР
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Хэкен - Юргорден
3
1
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
13
Офсайды
1
1
Количество передач
633
348
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
11
6
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
Новости команд
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Хэкен
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