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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Эльфсборг - Юргорден
Эльфсборг - Юргорден: обзор матча 28 июля 2024
Эльфсборг
28.07.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 16 тур
1 : 2
Завершен
Юргорден
45+1'
Б. Зенели
77'
Б. Сабович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Юргорден
90'
+1
Желтая карточка
О. Фаллениус
Замена
А. Зенели
️️️️
А. Бальдюрссон
84'
83'
Замена
М. Даниэльсон
️️️️
М. Тенхо
83'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Г. Викхейм
77'
Желтая карточка
Б. Сабович
77'
ГОЛ! 1:1!
Б. Сабович
Замена
А. Касем
️️️️
П. Фрик
75'
Желтая карточка
П. Фрик
57'
46'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Р. Шуллер
ГОЛ! 1:0!
Б. Зенели
Пас отдал
Н. Хульт
45'
+1
20'
Желтая карточка
Я. Уне Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
(К)
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
18
Адам Сталь
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Patric Åslund
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
6
Timothy Ouma
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Юргорден
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
4-3-3
31
Петтерссон
23
Хульт
59
Йегбе
4
Хенрикссон
8
Хольмен
16
Бальдюрссон
30
Байду
23
Зенели
9
Абдулаи
17
Фрик
15
Хедлунд
4-3-1-2
1
Виделль Зеттерстрем
5
Тенхо
26
Косуги
18
Сталь
4
Ларссон
8
6
Шуллер
14
Сабович
8
Гулликсен
80
Викхейм
23
Хюммет
16
Бальдюрссон
9
Зенели
9
Зенели
16
Бальдюрссон
17
Фрик
37
Касем
37
Касем
17
Фрик
5
Тенхо
3
Даниэльсон
3
Даниэльсон
5
Тенхо
6
Шуллер
8
Экдаль
8
Экдаль
6
Шуллер
80
Викхейм
9
Радетинац
9
Радетинац
80
Викхейм
Остались в запасе
Эльфсборг
Юргорден
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
6
Noah Söderberg
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
6
Noah Söderberg
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Эльфсборг - Юргорден
1
3
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
13
Офсайды
7
3
Количество передач
432
356
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Borås Arena, Boras
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