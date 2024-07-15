Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хаммарбю - Гетеборг
Хаммарбю - Гетеборг: обзор матча 15 июля 2024
Хаммарбю
15.07.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 14 тур
0 : 1
Завершен
Гетеборг
23'
П. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаммарбю - Гетеборг
Желтая карточка
В. Эрикссон
79'
65'
Желтая карточка
Т. Сантос
Замена
M. Karlsson
️️️️
Ф. Хаммар
59'
58'
Желтая карточка
С. Хауснер
Желтая карточка
Ш. Пинас
49'
43'
Желтая карточка
A. Mucolli
23'
ГОЛ! 0:1!
П. Абрахам
Пас отдал
Т. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Гетеборг
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
13
Густав Свенссон
(К)
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
29
Томас Сантос
ПВ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Хаммарбю
27
Sebastian Selin
ВР
8
Markus Karlsson
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
6
Ибрахима Фофана
ЦП
8
Marc Llinares
ЦП
9
Jusef Erabi
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
Гетеборг
34
Anders Kristiansen
ЦФ
2-1-1-3
4
Эрикссон
38
Пинас
2
Вагич
5
Теки
25
6
Хаммар
20
3-1-2-3
16
Олссон
20
Хауснер
16
Трондсен
13
Свенссон
29
Сантос
23
Тордарсон
19
19
7
Абрахам
6
Хаммар
8
8
6
Хаммар
Остались в запасе
Хаммарбю
Гетеборг
27
Sebastian Selin
ВР
6
Ибрахима Фофана
ЦП
8
Marc Llinares
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
27
Sebastian Selin
ВР
6
Ибрахима Фофана
ЦП
8
Marc Llinares
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
Остались в запасе
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Хаммарбю - Гетеборг
2
3
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
18
Офсайды
3
1
Количество передач
520
263
Сейвы
9
3
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
Новости команд
Все
Хаммарбю
Гетеборг
«Гент» – «Гетеборг»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Гетеборг» – «Гент»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Андерлехт» – «Хаммарбю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Левадия» – «Гетеборг»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Андерлехт» – «Хаммарбю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Андерлехт» – «Хаммарбю»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
«Мальмe» впервые с 1989 года стал обладателем Кубка Швеции
2022.05.27 00:31
«Гент» – «Гетеборг»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Гетеборг» – «Гент»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Левадия» – «Гетеборг»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Мальме» на глазах Холанда стал чемпионом Швеции в 4-й раз за 5 лет
2024.10.29 14:36
1
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+