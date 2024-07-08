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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Норрчепинг - Юргорден
Норрчепинг - Юргорден: обзор матча 08 июля 2024
Норрчепинг
08.07.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 13 тур
1 : 3
Завершен
Юргорден
13'
Д. Хюммет
60'
Т. Гулликсен
68'
Б. Сабович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норрчепинг - Юргорден
90'
+4
Желтая карточка
М. Эрикссон
82'
Замена
М. Эрикссон
️️️️
О. Фаллениус
68'
ГОЛ! 0:3!
Б. Сабович
60'
ГОЛ! 0:2!
Т. Гулликсен
Пас отдал
Д. Хюммет
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
Т. Прица
46'
Желтая карточка
Я. Калли
33'
28'
Желтая карточка
Б. Сабович
22'
Желтая карточка
П. Теркильдсен
Желтая карточка
Т. Прица
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хюммет
Пас отдал
Т. Нгуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
(К)
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Норрчепинг
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Юргорден
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
2-1-3
2
Калли
19
Ватсон
9
Траустасон
91
22
Прица
5
Ниман
3-2-3-1
1
Виделль Зеттерстрем
5
Тенхо
4
Ларссон
26
Даль
2
Теркильдсен
14
Сабович
11
Фаллениус
93
Нгуэн
8
Гулликсен
23
Хюммет
22
Прица
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
22
Прица
11
Фаллениус
7
Эрикссон
7
Эрикссон
11
Фаллениус
Остались в запасе
Норрчепинг
Юргорден
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
15
Carl Björk
ЦФ
Остались в запасе
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Норрчепинг - Юргорден
2
3
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
17
Офсайды
2
2
Количество передач
378
518
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
10
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
PlatinumCars Arena, Norrkoping
Новости команд
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Норрчепинг
Юргорден
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