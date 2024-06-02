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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хэкен - АИК
Хэкен - АИК: обзор матча 02 июня 2024
Хэкен
02.06.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
4 : 1
Завершен
АИК
21'
В. Лунддал
42'
Э. Чилуфья
50'
А. Лаюни
53'
М. Ригор
57'
И. Питтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - АИК
Замена
A. Lindahl
️️️️
В. Лунддал
90'
Замена
A. Youssef
️️️️
Э. Чилуфья
90'
Замена
С. Хрстич
️️️️
А. Лундквист
75'
Замена
P. Dahbo
️️️️
М. Ригор
67'
57'
ГОЛ! 4:1!
И. Питтас
ГОЛ! 4:0!
М. Ригор
Пас отдал
В. Лунддал
53'
ГОЛ! 3:0!
А. Лаюни
Пас отдал
М. Ригор
50'
ГОЛ! 2:0!
Э. Чилуфья
Пас отдал
М. Ригор
42'
ГОЛ! 1:0!
В. Лунддал
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
(К)
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
43
Берсант Целина
АП
70
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Хэкен
13
Sigge Jansson
ЦЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
14
B. Turgott
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
19
Victor Andersson
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
19
Dino Beširović
ЦФ
4-3-2-1
1
Линде
21
Лундквист
2
Лоде
3
Ховланд
3
Лунддал
10
Ригор
86
Густафсон
8
14
Лаюни
14
Чилуфья
27
Инусса
4-2-1-1
15
Нордфельдт
17
Тюхосен
16
Хансен
4
Папаяннопулос
3
Бьорнстрем
48
Кулибали
28
Питтас
43
Целина
70
Модешту
10
Ригор
16
16
10
Ригор
21
Лундквист
19
Хрстич
19
Хрстич
21
Лундквист
14
Чилуфья
9
9
14
Чилуфья
3
Лунддал
2
2
3
Лунддал
Остались в запасе
Хэкен
АИК
13
Sigge Jansson
ЦЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
14
B. Turgott
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
1
Исмаэль Диавара
ВР
19
Victor Andersson
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
19
Dino Beširović
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
13
Sigge Jansson
ЦЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
14
B. Turgott
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
19
Victor Andersson
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
19
Dino Beširović
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Хэкен - АИК
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
6
Офсайды
1
3
Количество передач
556
440
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
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