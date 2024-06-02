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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Юргорден - Хаммарбю
Юргорден - Хаммарбю: обзор матча 02 июня 2024
Юргорден
02.06.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
0 : 3
Завершен
Хаммарбю
15'
N. Besara (П)
28'
N. Besara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Хаммарбю
90'
+1
Замена
M. Fenger
️️️️
Т. Теки
Замена
А. Экдаль
️️️️
Л. Бергвалл
77'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
Г. Викхейм
77'
Желтая карточка
Г. Викхейм
55'
28'
ГОЛ! 0:2!
N. Besara
Желтая карточка
Л. Бергвалл
27'
26'
Желтая карточка
П. Вагич
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
N. Besara
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
2
Петр Юханссон
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
(К)
ЦЗ
26
Самуэль Даль
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
15
Лукас Бергвалл
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Хаммарбю
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
2
Павле Вагич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
23
Oliver Dovin
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Юргорден
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Хаммарбю
8
Markus Karlsson
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
8
Marc Llinares
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
4-2-2-2
1
Виделль Зеттерстрем
2
Юханссон
4
Ларссон
26
Даль
5
Тенхо
15
Бергвалл
14
Сабович
8
Гулликсен
93
Нгуэн
23
Хюммет
80
Викхейм
2-1-1-3
15
Куртулуш
38
Пинас
2
Вагич
5
Теки
20
6
Хаммар
23
15
Бергвалл
8
Экдаль
8
Экдаль
15
Бергвалл
80
Викхейм
11
Фаллениус
11
Фаллениус
80
Викхейм
5
Теки
13
13
5
Теки
Остались в запасе
Юргорден
Хаммарбю
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
8
Markus Karlsson
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Остались в запасе
8
Markus Karlsson
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Юргорден - Хаммарбю
2
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
16
Офсайды
2
5
Количество передач
409
483
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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